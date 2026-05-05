ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι σημαίνει η ισοπαλία της Σίτι για το πρωτάθλημα;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τι σημαίνει η ισοπαλία της Σίτι για το πρωτάθλημα;

Οι βαθμοί που θέλει η Άρσεναλ σε τρία παιχνίδια!

Η Άρσεναλ βρίσκεται πλέον πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση της Premier League, μετά το 3-3 της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι. Έχει έναν αγώνα περισσότερο, αλλά πλέον είναι στο +5 και όλα μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Με το απόλυτο παίρνει σίγουρα το πρωτάθλημα, όμως μπορεί να το πάρει και… αλλιώς. Θα περιμένει κι άλλα δώρα, για να το κάνει μια ώρα αρχύτερα. 

Τρία ματς μακριά, η Άρσεναλ είναι κοντά στην κατάκτηση της Premier League. Η ισοπαλία της Σίτι με την Έβερτον, κάνει τους «κανονιέρηδες» πρωταθλητές, με ένα ξεκάθαρο σενάριο. Αν υπάρξει επιπλέον απώλεια βαθμών, τότε η στέψη θα γίνει πολύ νωρίτερα.

Αρχικά, οι «κανονιέρηδες» αν κάνουν το 3/3 τελειώνουν την υπόθεση τίτλος. Οι «πολίτες» έχουν τέσσερα ματς, όμως και οι 12 βαθμοί δεν τους φτάνουν, καθώς θα βρίσκονται πίσω με δύο στο τέλος της σεζόν.

Η ομάδα του Αρτέτα, θέλει μία ήττα της Σίτι, ώστε και με μια ισοπαλία και μια νίκη, να μπορεί να πανηγυρίσει. Θα της είναι αρκετό. Τώρα αν οι «πολίτες» κάνουν δύο σερί ισοπαλίες, ή χάσουν, τότε  και μαθηματικά, θα έχουν τελειώσει όλα.

Βέβαια, σε περίπτωση που κερδίσει η Άρσεναλ στο Λονδίνο τη Γουέστ Χαμ. Ο ημιτελικός με την Ατλέτικο Μαδρίτης ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος, που μοιάζει «εξάποντη».

Η Μάντσεστερ Σίτι δύσκολα θα… γκελάρει ξανά, οπότε η Άρσεναλ χρειάζεται το 3/3, ώστε να είναι καλυμμένη και να μην βγάλει έξω τα κομπιουτεράκια.

Το σενάριο που… απεύχεται, είναι αυτό της ισοβαθμίας. Εκεί θα μετρήσουν τα γκολ, αλλά με εμφανίσεις στην άμυνα, όπως αυτή στο «Χιλ Ντίκινσον», η Σίτι δεν θα έχει καμία τύχη.

Παρακάτω, θα δούμε τις επόμενες αγωνιστικές.

Άρσεναλ:

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ (10/5)

Άρσεναλ – Μπέρνλι (18/5)

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ (24/5)

 

Μάντσεστερ Σίτι:

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ (9/5)

Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας (13/5)

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι (19/5)

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα (24/5)

England365.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη