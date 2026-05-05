Τι σημαίνει η ισοπαλία της Σίτι για το πρωτάθλημα;

Η Άρσεναλ βρίσκεται πλέον πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση της Premier League, μετά το 3-3 της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι. Έχει έναν αγώνα περισσότερο, αλλά πλέον είναι στο +5 και όλα μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Με το απόλυτο παίρνει σίγουρα το πρωτάθλημα, όμως μπορεί να το πάρει και… αλλιώς. Θα περιμένει κι άλλα δώρα, για να το κάνει μια ώρα αρχύτερα.

Τρία ματς μακριά, η Άρσεναλ είναι κοντά στην κατάκτηση της Premier League. Η ισοπαλία της Σίτι με την Έβερτον, κάνει τους «κανονιέρηδες» πρωταθλητές, με ένα ξεκάθαρο σενάριο. Αν υπάρξει επιπλέον απώλεια βαθμών, τότε η στέψη θα γίνει πολύ νωρίτερα.

Αρχικά, οι «κανονιέρηδες» αν κάνουν το 3/3 τελειώνουν την υπόθεση τίτλος. Οι «πολίτες» έχουν τέσσερα ματς, όμως και οι 12 βαθμοί δεν τους φτάνουν, καθώς θα βρίσκονται πίσω με δύο στο τέλος της σεζόν.

Η ομάδα του Αρτέτα, θέλει μία ήττα της Σίτι, ώστε και με μια ισοπαλία και μια νίκη, να μπορεί να πανηγυρίσει. Θα της είναι αρκετό. Τώρα αν οι «πολίτες» κάνουν δύο σερί ισοπαλίες, ή χάσουν, τότε και μαθηματικά, θα έχουν τελειώσει όλα.

Βέβαια, σε περίπτωση που κερδίσει η Άρσεναλ στο Λονδίνο τη Γουέστ Χαμ. Ο ημιτελικός με την Ατλέτικο Μαδρίτης ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος, που μοιάζει «εξάποντη».

Η Μάντσεστερ Σίτι δύσκολα θα… γκελάρει ξανά, οπότε η Άρσεναλ χρειάζεται το 3/3, ώστε να είναι καλυμμένη και να μην βγάλει έξω τα κομπιουτεράκια.

Το σενάριο που… απεύχεται, είναι αυτό της ισοβαθμίας. Εκεί θα μετρήσουν τα γκολ, αλλά με εμφανίσεις στην άμυνα, όπως αυτή στο «Χιλ Ντίκινσον», η Σίτι δεν θα έχει καμία τύχη.

Παρακάτω, θα δούμε τις επόμενες αγωνιστικές.

Άρσεναλ:

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ (10/5)

Άρσεναλ – Μπέρνλι (18/5)

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ (24/5)

Μάντσεστερ Σίτι:

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ (9/5)

Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας (13/5)

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι (19/5)

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα (24/5)

England365.gr