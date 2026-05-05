Σα Πίντο: Με το «μοντέλο» ΑΠΟΕΛ στοχεύει να κάνει την Πάφο... Κυπελλούχο!

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο δεν χρειάζεται συστάσεις για τη δουλειά του. Στον ΑΠΟΕΛ παρουσίασε ένα σύνολο με πειθαρχία και ξεκάθαρη τακτική.

Η ομάδα έβγαζε στο γήπεδο τη δουλειά της προπόνησης και αυτό ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο χρόνος τού φτάνει για να κάνει το ίδιο στην Πάφο.

Πάντως, το δείγμα από το ντεμπούτο του ήταν ενθαρρυντικό. Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Απόλλωνα, η Πάφος, παρά την ήττα, ήταν πάρα πολύ καλή.

Το δείγμα γραφής ήταν θετικό, αλλά στην Πάφο γνωρίζουν καλά πως ο Πορτογάλος δεν ήρθε για τις εντυπώσεις, αλλά για την ουσία. Και η ουσία δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του κυπέλλου!

Μένει να δούμε αν στις λίγες εβδομάδες που απομένουν μέχρι τον τελικό, o 53χρονος προπονητής θα μπορέσει να μεταμορφώσει τους κυανόλευκους.