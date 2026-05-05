ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σα Πίντο: Με το «μοντέλο» ΑΠΟΕΛ στοχεύει να κάνει την Πάφο... Κυπελλούχο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σα Πίντο: Με το «μοντέλο» ΑΠΟΕΛ στοχεύει να κάνει την Πάφο... Κυπελλούχο!

Μένει να δούμε αν ο Πορτογάλος καταφέρει να μεταμορφώσει τους Παφίτες.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο δεν χρειάζεται συστάσεις για τη δουλειά του. Στον ΑΠΟΕΛ παρουσίασε ένα σύνολο με πειθαρχία και ξεκάθαρη τακτική.

Η ομάδα έβγαζε στο γήπεδο τη δουλειά της προπόνησης και αυτό ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο χρόνος τού φτάνει για να κάνει το ίδιο στην Πάφο.

Πάντως, το δείγμα από το ντεμπούτο του ήταν ενθαρρυντικό. Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Απόλλωνα, η Πάφος, παρά την ήττα, ήταν πάρα πολύ καλή.

Το δείγμα γραφής ήταν θετικό, αλλά στην Πάφο γνωρίζουν καλά πως ο Πορτογάλος δεν ήρθε για τις εντυπώσεις, αλλά για την ουσία. Και η ουσία δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του κυπέλλου!

Μένει να δούμε αν στις λίγες εβδομάδες που απομένουν μέχρι τον τελικό, o 53χρονος προπονητής θα μπορέσει να μεταμορφώσει τους κυανόλευκους.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δήλωση για το συμβόλαιο Σα Πίντο: «Παράξενο και περίπλοκο θέμα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εθνική Νέων: Φιλικοί αγώνες με Ελλάδα και Αγγλία στην Κύπρο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε την Ομόνοια»

ΑΕΚ

|

Category image

Μια «ανάσα» από την παραμονή του στη Γιουνάιτεντ ο Κάρικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εγγλέζου: «Θυσιάζεσαι σήμερα, κερδίζεις το αύριο»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης: Τσεκάρει το εισιτήριο για Αθήνα η «Βασίλισσα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το πράσινο θρίλερ των «εκλογών»: Στην… κάλπη για Μαέ και Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σα Πίντο: Με το «μοντέλο» ΑΠΟΕΛ στοχεύει να κάνει την Πάφο... Κυπελλούχο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γκουαρδιόλα μετά την γκέλα απέναντι στην Έβερτον: «Δεν είναι πλέον στα χέρια μας ο τίτλος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον Ματέους Φερνάντες της Γουέστ Χαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μονακό-Ολυμπιακός: Στο Πριγκιπάτο με διάθεση για σκούπα οι Πειραιώτες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Λοσάδα: Το έκανε κι αυτό, αποδεικνύοντας πως ξέρει να… νικάει ακόμα και την ήττα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης: Η πιο καθοριστική σύγκρουση τακτικής, με φόντο τη Βουδαπέστη…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράιαν Μαέ: Ένας «killer» με… πρόσωπο παιδιού και το ποδόσφαιρο στην πιο απλή του μορφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συγκινητικός ο Ακίλε Πολονάρα: : «Θα μου λείψεις, μπάσκετ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη