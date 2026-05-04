Ιτούδης: «Όποιος δεν αντέχει την πίεση ας κάτσει σπίτι»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 3 των playoffs της EuroLeague (5/5, 19:00, Novasports 5, Match Center από το SPORT24), με τους Ισπανούς να έχουν το προβάδισμα στη σειρά με 2-0.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε ενόψει της τρίτης αναμέτρησης και στάθηκε στα λάθη της ισραηλινής ομάδας στα προηγούμενα δύο παιχνίδια κόντρα στους Ισπανούς, ενώ τόνισε πως οι παίκτες του πρέπει να ανταποκριθούν στην πίεση για να κάνουν την ανατροπή.

Αναλυτικά, η δήλωση

«Για να κερδίσουμε, πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Προφανώς, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε δύο αγώνες. Εντοπίσαμε πολλά πράγματα που κάναμε καλά, αλλά και πολλά άλλα που κάναμε λάθος. Δεχθήκαμε πόντους από λάθη, πόντους από αντεπιθέσεις και πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Η γενική δυναμική. Είναι η περίοδος των playoffs, οπότε για εμάς είναι ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς. Αν δεν μπορείς να είσαι έτοιμος για την πίεση, τότε καλύτερα να μείνεις σπίτι. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τους παρακινήσει ακόμα περισσότερο».