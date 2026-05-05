Χωρίς γκολ σε open play ο Παναθηναϊκός εδώ και δύο μήνες!

Μετά το ματς στη Λιβαδειά, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε άλλο τρόπο να σκοράρει παρά μόνο από πέναλτι. Σε σύνολο επτά αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίζοντας... 11 ώρες ποδόσφαιρο, έχει πετύχει τρία τέρματα, όλα από την άσπρη βούλα.

Σε τρεις αγωνιστικές στα πλέι οφ της Stoiximan Super League, οι Πράσινοι δεν έχουν γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης, αλλά τουλάχιστον πήραν τον δεύτερο βαθμό τους. Κι αυτός βέβαια με το "άχαρο" 0-0, όπως στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά φυσικά υπήρχε το ελαφρυντικό ότι το Τριφύλλι αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 17' κι ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα, με δεδομένο ότι στο φινάλε είχε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει το τρίποντο. Ενδιάμεσα από αυτά τα δύο ντέρμπι, η ομάδα του Μπενίτεθ ηττήθηκε με 2-0 εντός έδρας στο "αιώνιο" ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τρίτο σερί ματς λοιπόν που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, ένα πρόβλημα που το κουβαλάει από την αρχή της σεζόν, αλλά εδώ και καιρό μοιάζει να είναι ξανά άλυτο, μετά από ένα διάστημα επιθετικής... άνθισης.

Στα οκτώ τελευταία ντέρμπι, ήτοι σχεδόν 750 λεπτά παιχνιδιού μαζί με τις καθυστερήσεις, οι Πράσινοι σημείωσαν μόλις ένα γκολ, εκείνο του Βισέντε Ταμπόρδα στο διπλό επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο τον Φλεβάρη. Πλέον όμως έφτασε Μάιος και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να μη βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα, έχοντας πια ξεμείνει κι από στόχους, αφού θα τερματίσει οριστικά στην 4η θέση που οδηγεί στο Conference League.

Δύο μήνες, σκοράρει μόνο με πέναλτι!

Ένα άλλο πολύ αξιοσημείωτο στοιχείο, αλλά κι απολύτως ενδεικτικό της επιθετικής γύμνιας του Παναθηναϊκού, είναι το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες δεν έχει σκοράρει σε open play! Μετά το εμφατικό διπλό στη Λιβαδειά (1-4) δηλαδή, στις 8 Μαΐου, το σύνολο του Μπενίτεθ έδωσε συνολικά επτά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και σημείωσε μόλις τρία τέρματα, όλα τους όμως ήταν από το σημείο του πέναλτι! Αυτό, σε σύνολο 11 ωρών παιχνιδιού!

Ένα απτό δείγμα της έλλειψης δημιουργίας και εκτέλεσης των Πρασίνων που τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πια σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία…

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός είχε να επιδείξει έκτοτε τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις (1-0) με το εύστοχο χτύπημα του Ταμπόρδα από τα 11 μέτρα στο 88'. Ακολούθως με πολλές αλλαγές ενόψει της ρεβάνς στην Ανδαλουσία, έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τον Παναιτωλικό κι ακολούθησε η συντριβή με 4-0 από την Μπέτις. Την τελευταία αγωνιστική της regular season του πρωταθλήματος πέρασε με 2-1 από την Τρίπολη, με 2/2 γκολ από την άσπρη βούλα κι εκτελεστές τους Ζαρουρί, Τεττέη. Όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε στα πλέι οφ και να μείνουν "άσφαιροι" και στα τρία ντέρμπι που έδωσαν.

Δείτε τις τελικές και τα XGoals του Παναθηναϊκού σε αυτά τα επτά παιχνίδια:

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0 (9-14 τελικές, XGoals 1,21-2,15)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 (16-7 τελικές, XGoals 0,86-2,07)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0 (7-9 τελικές, XGoals 0,54-0,33)

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός 1-2 (8-12 τελικές, GXoals 0,46-2,52)

Μπέτις-Παναθηναϊκός 4-0 (22-4 τελικές, XGoals 3,13-0,26)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0 (17-11 τελικές, GXoals 1,96-0,61)

Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0 (7-13 τελικές, GXoals 0,98-0,69)

