ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς γκολ σε open play ο Παναθηναϊκός εδώ και δύο μήνες!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς γκολ σε open play ο Παναθηναϊκός εδώ και δύο μήνες!

Μετά το ματς στη Λιβαδειά, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε άλλο τρόπο να σκοράρει παρά μόνο από πέναλτι. Σε σύνολο επτά αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίζοντας... 11 ώρες ποδόσφαιρο, έχει πετύχει τρία τέρματα, όλα από την άσπρη βούλα.

Σε τρεις αγωνιστικές στα πλέι οφ της Stoiximan Super League, οι Πράσινοι δεν έχουν γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης, αλλά τουλάχιστον πήραν τον δεύτερο βαθμό τους. Κι αυτός βέβαια με το "άχαρο" 0-0, όπως στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά φυσικά υπήρχε το ελαφρυντικό ότι το Τριφύλλι αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 17' κι ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα, με δεδομένο ότι στο φινάλε είχε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει το τρίποντο. Ενδιάμεσα από αυτά τα δύο ντέρμπι, η ομάδα του Μπενίτεθ ηττήθηκε με 2-0 εντός έδρας στο "αιώνιο" ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τρίτο σερί ματς λοιπόν που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, ένα πρόβλημα που το κουβαλάει από την αρχή της σεζόν, αλλά εδώ και καιρό μοιάζει να είναι ξανά άλυτο, μετά από ένα διάστημα επιθετικής... άνθισης.

Στα οκτώ τελευταία ντέρμπι, ήτοι σχεδόν 750 λεπτά παιχνιδιού μαζί με τις καθυστερήσεις, οι Πράσινοι σημείωσαν μόλις ένα γκολ, εκείνο του Βισέντε Ταμπόρδα στο διπλό επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο τον Φλεβάρη. Πλέον όμως έφτασε Μάιος και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να μη βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα, έχοντας πια ξεμείνει κι από στόχους, αφού θα τερματίσει οριστικά στην 4η θέση που οδηγεί στο Conference League.

Δύο μήνες, σκοράρει μόνο με πέναλτι!

Ένα άλλο πολύ αξιοσημείωτο στοιχείο, αλλά κι απολύτως ενδεικτικό της επιθετικής γύμνιας του Παναθηναϊκού, είναι το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες δεν έχει σκοράρει σε open play! Μετά το εμφατικό διπλό στη Λιβαδειά (1-4) δηλαδή, στις 8 Μαΐου, το σύνολο του Μπενίτεθ έδωσε συνολικά επτά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και σημείωσε μόλις τρία τέρματα, όλα τους όμως ήταν από το σημείο του πέναλτι! Αυτό, σε σύνολο 11 ωρών παιχνιδιού!

Ένα απτό δείγμα της έλλειψης δημιουργίας και εκτέλεσης των Πρασίνων που τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πια σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία…

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός είχε να επιδείξει έκτοτε τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις (1-0) με το εύστοχο χτύπημα του Ταμπόρδα από τα 11 μέτρα στο 88'. Ακολούθως με πολλές αλλαγές ενόψει της ρεβάνς στην Ανδαλουσία, έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τον Παναιτωλικό κι ακολούθησε η συντριβή με 4-0 από την Μπέτις. Την τελευταία αγωνιστική της regular season του πρωταθλήματος πέρασε με 2-1 από την Τρίπολη, με 2/2 γκολ από την άσπρη βούλα κι εκτελεστές τους Ζαρουρί, Τεττέη. Όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε στα πλέι οφ και να μείνουν "άσφαιροι" και στα τρία ντέρμπι που έδωσαν.

Δείτε τις τελικές και τα XGoals του Παναθηναϊκού σε αυτά τα επτά παιχνίδια:

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0 (9-14 τελικές, XGoals 1,21-2,15)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 (16-7 τελικές, XGoals 0,86-2,07)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0 (7-9 τελικές, XGoals 0,54-0,33)

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός 1-2 (8-12 τελικές, GXoals 0,46-2,52)

Μπέτις-Παναθηναϊκός 4-0 (22-4 τελικές, XGoals 3,13-0,26)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0 (17-11 τελικές, GXoals 1,96-0,61)

Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0 (7-13 τελικές, GXoals 0,98-0,69)

SDNA.GR 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη