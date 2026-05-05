«Έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε την Ομόνοια»

Ο Ε/Τ της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»

Ο Κυριάκος Δημητρίου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να παραχωρηθεί μέρος της Νότιας για τις ανάγκες των οπαδών της Ομόνοιας καθώς μετά το τέλος του μεταξύ αγώνα, θα απονομηθεί το πρωτάθλημα στους πράσινους. 

Για την ήττα από το ΑΠΟΕΛ: «Με τον τρόπο που ήρθε ήταν το χειρότερο δυνατό πράγμα που μπορούσαμε να πάθουμε, αν παίρναμε έστω την ισοπαλία θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, όμως δεν το καταφέραμε. Η παρουσία μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν δεχθήκαμε γκολ, ενώ στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι αλλά δεχθήκαμε το γκολ με ένα μακρινό σουτ. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι οι λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο. Καλούμαστε να γυρίσουμε άμεσα σελίδα και το έχουμε κάνει με σκοπό να επιστρέψουμε στις νίκες και να βάλουμε τέλος στην αγωνία για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Γενικότερα υστερήσαμε και δεν είναι σωστό να επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πριν λίγες εβδομάδες λέγαμε ότι οι παίκτες που ήρθαν τον Ιανουάριο βοήθησαν, γενικότερα είμαστε ομάδα και όλοι μαζί κερδίζουμε και όλοι μαζί χάνουμε».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Ο Γκούρφινγκελ θα είναι εκτός, τους υπόλοιπους θα τους δούμε το απόγευμα. Ο Ρούμπιο ζήτησε να πάει στην πατρίδα του απ’ την στιγμή που δεν μπορεί να αγωνιστεί στα εναπομείναντα παιχνίδια και είναι ξεκάθαρο πως αυτοί που είναι εκτός δεν μπορούν να προλάβουν τα επόμενα παιχνίδια».

Για το ματς με την Ομόνοια: «Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε στην προσπάθεια που γίνεται να πάει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται της Ομόνοιας, όπως έγινε με τον Άρη. Για την ώρα βλέπουμε το παιχνίδι μας αύριο και μετά το ματς θα τα δούμε όλα».

Για το ματς με τον Απόλλωνα και τον κόσμο: «Για τον κόσμο πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι χρειάζεται η ομάδα τον κόσμο στο πλευρό της γιατί παίζουμε με έναν δύσκολο αντίπαλο και απαιτείται η προσπάθεια απ’ όλους εντός και εκτός γηπέδου να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε»

Για Ροντέν και Αλομέροβιτς: «Δεν έχει προχωρήσει τίποτα στον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν και μετά που θα ξεκαθαρίσουν όλα θα μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο. Ο προγραμματισμός είναι στάσιμος είμαστε προσηλωμένοι στο αγωνιστικό».

Για τον Ροθάδα: «Δεν προκύπτει κάτι νέο, απάντησε και ο ίδιος στο ματς με το ΑΠΟΕΛ ότι η δουλειά του είναι να προετοιμάσει την ομάδα για το επόμενο ματς, όταν θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα δούμε και το θέμα του προπονητή»

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

