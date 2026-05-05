Δήλωση για το συμβόλαιο Σα Πίντο: «Παράξενο και περίπλοκο θέμα»

Ο Χριστόφορος Ματθαίου παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0.

Όσον αφορά την συμφωνία των δύο πλευρών είπε:

«Αντιλαμβάνομαι πως είναι παράξενο και περίπλοκο θέμα. Έγινε μια συμφωνία ευνοϊκή και για τις δύο πλευρές και γενικά με την κατάσταση στην ομάδα, κάποιους όρους στη συμφωνία, θα συζητήσουμε στο τέλος της σεζόν και θα δούμε. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν με τρόπο που να είναι καλυμμένες. Δεν είναι μόνο οι στόχοι, αλλά και πως θα αντιδράσει και θα παρουσιαστεί η ομάδα, ενώ αν επιτευχθούν και οι στόχοι θα είναι κάτι που θα βοηθήσει τον νέο μας προπονητή».