Το πράσινο θρίλερ των «εκλογών»: Στην… κάλπη για Μαέ και Σεμέδο

Μπορεί η Κύπρος να κινείται σε ρυθμούς Βουλευτικών Εκλογών ενόψει της 24ης Μαΐου, ωστόσο… κάλπη έχουμε και στο κυπριακό ποδόσφαιρο! Το ερώτημα που πλανάται πάνω από τα γήπεδα είναι ποιος θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της φετινής σεζόν; Ή αν προτιμάτε καλύτερα, ο MVP!

Η απάντηση, πάντως, μοιάζει με εσωτερική υπόθεση της Ομόνοιας. Για μεγάλο διάστημα, ο Γουίλι Σεμέδο φαινόταν να παίζει χωρίς αντίπαλο, όντας η κινητήρια δύναμη των πρασίνων και ο παίκτης των μεγάλων στιγμών.

Ωστόσο, στην τελική ευθεία, ο Ράιαν Μαέ έχει βαλθεί να ανατρέψει τα προγνωστικά. Με τα γκολ του να πέφτουν βροχή και την εκτελεστική του δεινότητα να κρίνει ντέρμπι, ο Μαροκινός επιθετικός κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Μένουν ακόμη λίγες αγωνιστικές για να… ανοίξουν οι κάλπες και να δούμε πού θα κάτσει τελικά η μπίλια!