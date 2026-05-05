Μια «ανάσα» από την παραμονή του στη Γιουνάιτεντ ο Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θριάμβευσε στο μεγάλο ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής με τη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ», επικρατώντας 3-2 και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη League Phase του Champions League της νέας σεζόν.

Ο Μάικλ Κάρικ, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε μία πολύ δύσκολη περίοδο και κατάφερε να την ανεβάσει πολλά επίπεδα, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, αλλάζοντας πλήρως την πορεία της τη φετινή σεζόν.

Από την περσινή 15η θέση στην Premier League, στη φετινή τρίτη και την επιστροφή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ο Άγγλος προπονητής παίρνει δικαίως τα εύσημα από όλους για την αναμόρφωση των «κόκκινων διάβολων».

Υπήρξαν όμως και... σκιές. Ορισμένα αποτελέσματα, με αποκορύφωμα την εντός έδρας ήττα από τη Λιντς, πριν από περίπου έναν μήνα, έφεραν ορισμένα «σύννεφα» γύρω από το πρόσωπό του και αρκετές «φωνές» στη Γιουνάιτεντ, μιλούσαν για αλλαγή προπονητή τη νέα σεζόν, τονίζοντας ότι ο Κάρικ δεν έχει την εμπειρία και το ειδικό βάρος για να αντέξει στον πάγκο της ομάδας.

Στην Αγγλία έκαναν λόγο για «τελευταία οντισιόν» του, στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, το οποίο όπως έλεγαν, θα έκρινε εν πολλοίς το μέλλον του. Η νίκη της Γιουνάιτεντ, τον έφερε ακόμα πιο κοντά στην παραμονή του, με τον Άλεξ Κρουκ της «talksport» να αναφέρει ότι εκτός απροόπτου, η θέση του τεχνικού για τη νέα σεζόν είναι δική του, με το περιβάλλον του Κάρικ να περιμένει σύντομα επίσημη πρόταση από τον σύλλογο.

