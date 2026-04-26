Αλεξάνδρου: «Όλοι αντιλαμβάνονται το βάρος της φανέλας»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Εθνικό στο Δασάκι που κράτησε τους μαυροπράσινους εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

«Συγχαρητήρια στον Εθνικό για τη νίκη. Προσπαθήασμε να δώσουμε στους ποδοσφαιριστές λύση, να γίνουμε πιο απαιτητικοί ειδικά μετά τα γκολ που δεχθήκαμε. Στο πρώτο μέρος η Άχνα έκανε δύο φάσεις και σκόραρε. Αντιδράσαμε πριν το ημίχρονο, στο δεύτερο προσπαθήσαμε, στα αποδυτήρια όλοι αντιλαμβάνονται και το βάρος της φανέλας και της ευθύνης που έχουμε και θα συνεχίσει η προσπάθεια. Το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό που μετρά. Την Παρασκευή να κερδίσουμε την Αραδίππου. Εύχομαι και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζοντας τον επόμενο αγώνα θα κάνει ένα σημαντικό βήμα».