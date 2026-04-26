Στην τετράδα με σφραγίδα Δουβίκα η Κόμο που «βλέπει» Champions League

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο πρωταγωνιστής στο διπλό πεντάδας (0-2) της Κόμο, στην έδρα της Τζένοα για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Διπλό τετράδας με... σφραγίδα Δουβίκα για την Κόμο! Η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας επικράτησε 2-0 της Τζένοα, στη Γένοβα και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης με 61 βαθμούς, όσους έχει και η έκτη Ρόμα, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Γιουβέντους είναι τέταρτη με 63 βαθμούς και αγώνα λιγότερο. Ο 26χρονος φορ ήταν ο σκόρερ του 0-1, μόλις στο 10ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έμειναν 14οι με 39 βαθμούς.

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με το... καλησπέρα, με την έξοχη κεφαλιά του Έλληνα διεθνή, μετά τη μπαλιά του Ντα Κούνια. Η συνέχεια του πρώτου μέρους είχε νεύρα και δύο κίτρινες κάρτες εις βάρος της ομάδας του Φάμπρεγκας, με το 0-1 να είναι το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μισό οι δύο προπονητές έκαναν αρκετές αλλαγές για να βελτιώσουν την εικόνα των ομάδων τους, όμως η Κόμο ήταν αυτή που χαμογέλασε ξανά, με το γκολ του Ντιαό στο 68ο λεπτό, έπειτα από την τελική πάσα του Κακερέ, για το τελικό 0-2.

Στο 81', ο Τάσος Δουβίκας έδωσε τη θέση του στον Μοράτα. Το γκολ που πέτυχε ήταν το δωδέκατο για τον 26χρονο επιθετικό στη φετινή Serie A.

Φιορεντίνα - Σασουόλο 0-0

Σε ένα ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα, οι Βιόλα κόλλησαν στο... μηδέν με τη Σασουόλο. Το παιχνίδι δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας σε κανένα σημείο του, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Στην 15η θέση με 37 βαθμούς οι γηπεδούχοι, στην 10η με 46 βαθμούς οι φιλοξενούμενοι.

Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η ανατροπή που σφράγισε τον τίτλο για την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς παίρνει τον τίτλο η Ομόνοια από την επόμενη αγωνιστική

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Κλείδωσε» το Champions League με τεσσάρα η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τορίνο «χάλασε» τη γιορτή του Ντιμάρκο για το ρεκόρ, αλλά η Ίντερ είναι μια νίκη μακριά από το Scudetto!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυο κίτρινες στην ίδια φάση ο Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή στη Λεμεσό και... έμεινε η στέψη για την Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίμπαλο για τρίτη φορά ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη