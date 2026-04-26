Βέσκο: «Απόψε πανηγυρίζουμε κι από αύριο η σκέψη στον άλλον τελικό»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Εθνικού Βέσκο Μιχαΐλοβιτς μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού (2-1) στο Δασάκι, η οποία της αναπτέρωσε τις ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία.

«Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη δίκαιη νίκη. Ξεκινήσαμε ιδανικά με δύο εξαιρετικές ευκαιρίες που δεν σκοράραμε αλλά συνεχίσαμε την προσπάθεια και βάλαμε δύο εξαιρετικά σε εκτέλεση γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγχαμε σχετικά εύκολα το παιχνίδι αλλά όσο είσαι 2-1 είανι δύσκολο, είχε και την τελευταία φάση ο Ολυμπιακός με Πική αλλά ο Τούμπας κατάφερε να αποκρούσει.

Απόψε πανηγυρίζουμε και από αύριο η σκέψη στον Ακρίτα, άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι, άλλος ένας τελικός. Αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι η ομάδα με όλες τις δυσκολίες βρίσκει τρόπο να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια, ελπίζω να έχουμε ίδιο πάθος και θέληση και αν το κερδίσουμε και αυτό σίγουρα η συνέχεια, θα είναι μεν ακόμη δύσκολη όμως θα μπορούμε κι εμείς να βλέπουμε πιο μπροστά. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό για την προσπάθεια που έκανε και τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια».