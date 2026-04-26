Μυθική ανατροπή ανόδου από τη Σάλκε, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στην Bundesliga!

Η ιστορική Σάλκε, η ομάδα με την τρίτη μεγαλύτερη βάση οπαδών μετά τις Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ, είναι έτοιμη να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος έπειτα από απουσία τριών ετών.

Το μεσημέρι της Κυριακής οι «βασιλικοί μπλε» επισκέφθηκαν την έδρα της 2ης της βαθμολογίας, Πάντερμπορν, γνωρίζοντας τη σημασία που θα είχε για εκείνους το θετικό αποτέλεσμα. Κι όμως, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 από το 20ό λεπτό!

Το σύνολο του Μούσλιτς βρήκε τρόπο να αντιδράσει, έφερε τούμπα το παιχνίδι και πανηγύρισε το τελικό 3-2, αποκτώντας τη δυνατότητα σε μία εβδομάδα από τώρα -στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ- να σφραγίσει τη μεγάλη επιστροφή στην Bundesliga!

Με δύο γκολ του Λιούμπισιτς και ένα του Αουνίσε, η Σάλκε έφτασε σε μια νίκη που της προσφέρει το +7 από την 3η θέση, όπου βρίσκεται το Αννόβερο, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Το επόμενο Σάββατο, η «Βέλτινς Αρένα» αναμένεται να… κοχλάζει στο ματς με τη Φορτούνα, καθώς μπορεί να επισημοποιηθεί η ολική επαναφορά του κλαμπ του Γκελζενκίρχεν στο κορυφαίο επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

