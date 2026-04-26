Χέρι-χέρι προς την παραμονή Κηφισιά και Παναιτωλικός

Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη για την 5η αγωνιστική των playouts, σε ένα ματς χαμηλής ποιότητας και ελάχιστων φάσεων, όπου το τελικό αποτέλεσμα άφησε τελικά ικανοποιημένες και τις δύο ομάδες.

Η Κηφισιά είχε τη σημαντικότερη στιγμή του αγώνα με τη διπλή ευκαιρία των Ζέρσον Σόουζα και Θεοδωρίδη, όμως καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα άλλαζε την εικόνα της αναμέτρησης. Παρά το «στείρο» 0-0, ο βαθμός αποδείχθηκε χρήσιμος και για τους δύο.

Κηφισιά και Παναιτωλικός έφτασαν πλέον στους 31 βαθμούς και παραμένουν στο +7 από ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό, που κοντράρονται μεταξύ τους στη Λάρισα. Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν, οι δύο ομάδες έχουν αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα για την παραμονή.

Το επόμενο ραντεβού τους είναι το Σάββατο (02/05, 17:00) στο Αγρίνιο, σε ένα ακόμη κρίσιμο παιχνίδι για την 6η αγωνιστική των playouts.

Στο μυαλό του κόουτς:

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Σεμπάστιαν Λέτο για την Κηφισιά. Στο τέρμα ο Ραμίρεζ με στόπερ τους Πέτκοφ και Πόκορνι, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Κονατέ και στο αριστερό ο Λαρουσί. Στα χαφ οι Ρουκουνάκης-Αμανί, με τους Ταβάρες (δεξιά) και Αντόνισε (αριστερά) στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και μοναδικός προωθημένος Χριστόπουλος, έχοντας πίσω του να κινείται σε ελεύθερο ρόλο ο Πόμπο.

Σχηματισμός 4-3-3 για τον Παναιτωλικό από τον Γιάννη Αναστασίου. Στην εστία ο Κουτσερένκο με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Μαυρία, Γκράναθ, Σιέλη και Μανρίκε. Σε ρόλο αμυντικού χαφ ο Μπουχαλάκης με εσωτερικούς μέσους τους Ματσάν και Εστεμπάν, ενώ οι Ρόσα και Άλεξιτς πλαισίωναν τον σέντερ φορ Μπάτζι.

Το ματς:

Η πρώτη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 7' με την εκτέλεση φάουλ του Ματσάν από τα αριστερά, ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Η Κηφισιά «απάντησε» ένα λεπτό αργότερα (8') με το σουτ του Αντόνισε που μπλόκαρε σταθερά ο Κουτσερένκο, ενώ στο 18' ο ίδιος παίκτης πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με το δεξί άλλα είδε την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία των γηπεδούχων.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να γίνει πιο επιθετικός και στο 26' ο Μανρίκε έβγαλε ωραία σέντρα, με την κεφαλιά του Άλεξιτς να περνάει λίγο έξω από το τέρμα του Ραμίρεζ. Το επόμενο τέταρτο του ματς δεν είχε κάποια ευκαιρία, με τον Ταβάρες στο 41' να κάνει ωραία ενέργεια πατώντας περιοχή αλλά ο Κουτσερένκο είχε απάντηση στο σουτ που επιχείρησε ο εξτρέμ της Κηφισιάς.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τον Λέτο να προχωρά σε διπλή αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους περνώντας στο ματς τους Μπενί και Ζέρσον Σόουζα αντί των Πόμπο και Ταβάρες. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο 47' ο Αντόνισε έκανε δυνατό σουτ με τον Κουτσερένκο να αποκρούει.

Το διαγώνιο σουτ του Ζέρσον Σόουζα δεν απείλησε τον Κουτσερένκο με το ματς στα επόμενα λεπτά να μην έχει ρυθμό και ευκαιρίες. Η Κηφισιά ήταν πιο απειλητική, σε σχέση με τον Παναιτωλικό, αλλά δεν έβρισκε τη μεγάλη στιγμή μέχρι το 84' εκεί όπου χάθηκε η μεγαλύτερη φάση του αγώνα! Ο Μπένι εκτέλεσε το κόρνερ με τον Μποτία να παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Ζέρσον Σόουζα αστόχησε με τη δεύτερη από κοντά βρίσκοντας το δοκάρι και στη συνέχεια ο Κουτσερένκο απέκρουσε το σουτ του Θεοδωρίδη.

Μια προσπάθεια του Αμανί στο 90'+2' δεν ήταν επικίνδυνη και έτσι η αναμέτρηση στη Νίκαια ολοκληρώθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα.

MVP: Κορυφαίος του αγώνα ο Κουτσερένκο που καθάρισε κάθε επιθετική προσπάθεια της Κηφισιάς, έχοντας και κάποιες εντυπωσιακές αποκρούσεις.

Η «σφυρίχτρα»: Καλή η διαιτησία του Τσιμεντερίδη που όμως δεν είχε να διαχειριστεί και κάποια δύσκολη φάση.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ποκόρνι (46' Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46' Ζέρσον Σόουζα), Αντονίσε (71' Θεοδωρίδης), Ρουκουνάκης, Αμανί, Πόμπο (46' Μπένι) και Χριστόπουλος (71' Μίγιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Μανρίκε, Σιέλης, Γκράναθ (82' Μλάντεν), Μπουχαλάκης (82' Κόγιτς), Εστέμπαν, Ματσάν (60' Σμυρλής), Ρόσα (71' Μπρέγκου), Άλεκσιτς και Μπάντζι (60' Αγκίρε).

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Μπόυνξμπάουμ, Βέλλιος

4ος: Κουκούλας

VAR: Τσακαλίδης

AVAR: Πουλικίδης

