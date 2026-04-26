Σοκ στη Γερμανία, εντοπίστηκε πτώμα στο γήπεδο της Σάλκε

Ένα μακάβριο περιστατικό σημειώθηκε αυτές τις μέρες στο γήπεδο της Σάλκε, με καθαρίστρια να εντοπίζει το πτώμα ενός άντρα σε τουαλέτα του γηπέδου! Όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, επρόκειτο για 85χρονο ο οποίος είχε πάρει μέρος σε ξενάγηση στη Φέλτινς Αρένα μία μέρα πριν και έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια.

Την ώρα που η νεκροψία δεν άφησε αμφιβολίες για το ότι ο θάνατος του άτυχου άντρα δεν ήταν ύποπτος -με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ανακοπή ή έμφραγμα- απορίες προκαλούνται από το γεγονός ότι κανείς δεν αντιλήφθηκε την απουσία του, με τη Σάλκε να εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θανόντος και να ανακοινώνει πως διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του πτώματος έγινε την Πέμπτη (23/4), με τον άντρα να χάνει τη ζωή του μία ημέρα πριν.

gazzetta.gr