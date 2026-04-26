Χάνει και Χριστοδούλου ο ΑΠΟΕΛ στον «άσο»

Πήρε χρόνο συμμετοχής μετά από τρία χρόνια (διαβάστε εδώ) όμως ο Ανδρέας Χριστοδούλου φάνηκε άτυχος.

Ο Κύπριος τερματοφύλακας που βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια στον αγώνα με την Πάφο FC, λόγω της απουσίας με τραυματισμό του Μπέλετς, χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 70’ της αναμέτρησης.

Σε προσπάθεια εκτέλεσης στημένου ο Χριστοδούλου στραβοπάτησε και αμέσως φάνηκε ότι ήταν δύσκολο να συνεχίσει και τη θέση του στο σχήμα των γαλαζοκιτρίνων πήρε ο Περέιρα.