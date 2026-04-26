Πανδαιμόνιο στο Βαγέκας: Η Ράγιο ισοφάρισε σε 3-3 στο 99' τη Σοσιεδάδ!

Ματς που θύμιζε… ταινία δράσης στο Βαγέκας, με τη Ράγιο και τη Σοσιεδάδ να προσφέρουν ένα από τα πιο εκρηκτικά 90λεπτα της σεζόν και να μένουν στο εντυπωσιακό 3-3. Η αναμέτρηση είχε ρυθμό, νεύρο, ανατροπές και ένα φινάλε που σήκωσε το γήπεδο στο πόδι!

Η Σοσιεδάδ μπήκε πιο αποφασιστικά και άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ, όμως η Ράγιο απάντησε γρήγορα, βρίσκοντας γκολ με τον Καμέγιο μετά από φάση όπου είχε προηγηθεί ακυρωθέν τέρμα του Κάρλος. Στο δεύτερο μέρος οι Βάσκοι έδειξαν να «καθαρίζουν» το παιχνίδι, φτάνοντας στο 1-3 με τον Όσκαρσον και νέο γκολ του Ογιαρθάμπαλ από το σημείο του πέναλτι, σε μια απόφαση που άναψε φωτιές.

Και εκεί που όλα έδειχναν χαμένα, η Ράγιο άρχισε την αντεπίθεση. Ο Λεζέν μείωσε στο 84', δίνοντας ξανά ζωή στο ματς, και το «Βαγέκας» άρχισε να βράζει. Στο 99', στην τελευταία ουσιαστικά φάση, ο Αλεμάο πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά ισοπέδωσε τα πάντα, γράφοντας το 3-3 μέσα σε πανδαιμόνιο. Το γήπεδο σείστηκε, οι φίλοι της Ράγιο ξέσπασαν και το τελικό σφύριγμα βρήκε τις δύο ομάδες να έχουν προσφέρει ένα από τα πιο αξέχαστα παιχνίδια της χρονιάς.

