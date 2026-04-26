Ανατροπή στη Λεμεσό και... έμεινε η στέψη για την Ομόνοια!

Όχι πως υπήρχε αμφιβολία για το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, αλλά η Ομόνοια φρόντισε να... σιγουρέψει ακόμη περισσότερο την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι το τριφύλλι επικράτησε με 3-2 του Απόλλωνα στο «Alphamega Stadium» έπειτα από ανατροπή για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ κι ετοιμάζεται για τη μαθηματική... στέψη της στον αγώνα του Σαββάτου (2/5, 19:00) με τον Άρη στο ΓΣΠ!

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 5ο λεπτό όμως οι πράσινοι ανέτρεψαν τα δεδομένα με τον Μαέ στο 28΄ (21ο γκολ!) και τον Κουλιμπαλί στο 39΄, ενώ ο αμυντικός των πρασίνων, αφότου ο Μαλεκκκίδης ισοφάρισε σε 2-2 (51΄), έδωσε ξανά το προβάδισμα -και εντέλει τη νίκη- στην ομάδα του, σκοράροντας ξανά στο 69ο λεπτό.

Η Ομόνοια, που έφτασε σε τέταρτο διαδοχικό τρίποντο, έφτασε έτσι τους 74 βαθμούς και, πέραν του ότι έθεσε μαθηματικά νοκ-άουτ από τον τίτλο τους Λεμεσιανούς (-16 με πέντε αγωνιστικές να απομένουν), έχει τη μεγάλη ευκαιρία να στεφθεί πρωταθλήτρια την επόμενη αγωνιστική, κάτι που θα γίνει είτε αν η ίδια κερδίσει τον Άρη, είτε αν η ΑΕΚ (που τώρα είναι στο -13) δεν κερδίσει την Κυριακή τον ΑΠΟΕΛ.

Σημειώνεται ότι ο Ανδρέου έγινε αναγκαστική αλλαγή (46΄), ενώ ο Κουλιμπαλί αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις με δύο κίτρινες κάρτες στην ίδια φάση, για φάουλ και διαμαρτυρίες.

Ο αγώνας

Πολύ καλό ρυθμό, αρκετές φάσεις κι εκρηκτικό ξεκίνημα είχε το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι. Ο Απόλλωνας πήρε κεφάλι στο σκορ με το «καλημέρα» όταν ο Άδωνη με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάρκοβιτς νίκησε τον Κυριακίδη για το 1-0 (5΄), ενώ λίγο αργότερα (11΄) ο Πορτογάλος ρεφ σφύριξε πέναλτι για την Ομόνοια, για ανατροπή του Σεμέδο από τον Σιήκκη, το οποίο εντούτοις ακύρωσε κατόπιν εξέτασης της φάσης στο on-field review, έπειτα από παρέμβαση του συμπατριώτη του VAR. Το τριφύλλι, που στο μεσοδιάστημα απείλησε με Ανδρέου (16΄) και Παναγιώτου (17΄), ενώ κινδύνεψε από το τετ-α-τετ του Γιούσεφ με τον Κυριακίδη που βγήκε νικητής (20΄), ισοφάρισε εντέλει στο 28ο λεπτό, με πλασέ του Μαέ έπειτα από ωραία ενέργεια και γύρισμα του Σεμέδο, ενώ οι φιλοξενούμενοι πρόλαβαν να φέρουν «τούμπα» το ματς πριν την ανάπαυλα με κεφαλιά του Κουλιμπαλί από μπαλιά του Εβάντρο (39΄).

Όπως και στο πρώτο μέρος, ο Απόλλωνας σκόραρε νωρίς και στην επανάληψη, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με κεφαλιά του Μαλεκκίδη μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάρκοβιτς, ενώ στο 58' λίγο έλειψε να βρει και τρίτο γκολ, όμως η εκτέλεση φάουλ του Ασουνσάο χτύπησε στο δοκάρι. Το 3-2, εντέλει, το έκανε η Ομόνοια, η οποία αφότου είχε δύο καλές ευκαιρίες με Μαέ (53΄, έξω) και Εβάντρο (68΄, σωτήρια κόντρα Μαλεκκίδη), σκόραρε στο 69ο λεπτό, με τον Κουλιμπαλί να βρίσκει δίχτυα για δεύτερη φορά, με κοντινή προβολή! Ο Απόλλωνας πέραν ενός πλασέ του Ροντρίγκες (73΄) κι ενός σουτ του Ζμέρχαλ (87΄) δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα τον Κυριακίδη και η Ομόνοια πανηγύρισε το μεγάλο διπλό που την καθιστά βέβαιη πρωταθλήτρια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα!

90+5΄ Κίτρινη κάρτα στον Σεμέδο.

90+4΄ Κίτρινη κάρτα στον Μάριτς.

90+2΄ Αποβάλλεται με δύο κίτρινες κάρτες στην ίδια φάση ο Κουλιμπαλί (για φάουλ και διαμαρτυρία).

87' Σουτ του Ζμέρχαλ, άστοχο.

85' Γκασπάρ αντί Άδωνη.

85' Κούσουλος στη θέση του Μαέ.

85' Κίτρινη κάρτα στον Ροντρίγκες.

75' Γιόβετιτς αντί Τάνκοβιτς, Μαγιαμπέλα αντί Εβάντρο.

73' Aπειλεί με Ροντρίγκες ο Απόλλωνας, έξω το πλασέ του.

69' ΓΚΟΛ, 3-2 η Ομόνοια με τον Κουλιμπαλί! Δεύτερο γκολ για τον υψηλόσωμο αμυντικό, με κοντινή προβολή μετά από κεφαλιά του Παναγιώτου έπειτα από εκτέλεση κόρνερ!

68' Φοβερή ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Εβάντρο ο οποίος μετά από έξοχη συνεργασία των Σεμέδο-Τάνκοβιτς πλάσαρε αλλά τον πρόλαβε κι έβαλε την κόντρα ο Μαλεκκίδης.

68' Ντουοντού στη θέση του Εσκρίτσε.

60' Κίτρινη κάρτα στον Μαλεκκίδη.

58' Πλησιάζει στο τρίτο γκολ ο Απόλλωνας, στο δοκάρι η εκτέλεση φάουλ του Ασουνσάο!

55' Τόμας και Ροντρίγκες αντί Κβίντα και Γιούσεφ.

53' Καλή ευκαιρία για την Ομόνοια με βολέ του Μαέ, πάνω από τα δοκάρια.

51' ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει ο Απόλλωνας με τον Μαλεκκίδη! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάρκοιτς που διπλασίασε τις ασίστ του.

46΄ Από μία αλλαγή για κάθε ομάδα, Ασουνσάο αντί Μπράουν, Άιτινγκ αντί Ανδρέου.

Δεύτερο ημίχρονο

39' ΓΚΟΛ, 2-1 η Ομόνοια με τον Κουλιμπαλί! Με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Εβάντρο.

34' Κίτρινη κάρτα στον Εβάντρο.

28' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Ομόνοια με τον Μαέ! O Παναγιώτου έδωσε στον Σεμέδο κι αυτός περνώντας μέσα από δύο αντιπάλους έκανε το γύρισμα στην καρδιά της περιοχής όπου καραδοκούσε ο Μαροκινός.

22' Δυνατό σουτ του Βρίκκη, διώχνει με γροθιές ο Κυριακίδης.

20' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Γιούσεφ, αποκρούει ο Κυριακίδης το σουτ του στο τετ-α-τετ! Το σουτ του Βρίκκη στην εξέλιξη της φάσης κόντραρε.

17' Απειλεί και με Παναγιώτου η Ομόνοια, άστοχο το σουτ του.

16' Πλασέ του Ανδρέου, σώζει ο Κουν.

13' Αλλάζει την απόφασή του ο Πορτογάλος ρεφ, δεν υπάρχει πέναλτι. Άκυρη και η κάρτα.

12' Κλήθηκε στο on-field review ο διαιτητής.

11' Κίτρινη κάρτα στον Σιήκκη.

11' Πέναλτι για την Ομόνοια! Για ανατροπή του Σεμέδο από τον Σιήκκη.

5' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας με Άδωνη! Με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Μάρκοβιτς σε εκτέλεση φάουλ.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Π. Ανδρέου (46΄ Άιτινγκ, 90+3΄ Σίμιτς), Εβάντρο (75΄ Μαγιαμπέλα), Σεμέδο, Τάνκοβιτς (75΄ Γιόβετιτς), Μαέ. (85΄ Κούσουλος)

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Άδωνη (85΄ Γκασπάρ), Κβίντα (55΄ Τόμας), Μαλεκκίδης, Μπράουν (46΄ Ασουνσάο), Μάρκοβιτς, Εσκρίτσε (68΄ Ντουοντού), Βρίκκης, Ζμέρχαλ, Γιούσεφ (55΄ Ροντρίγκες).

ΣΚΟΡΕΡ: 5' Άδωνη, 51΄ Μαλεκκίδης / 28΄ Μαέ, 39΄, 69΄ Κουλιμπαλί

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 60΄ Μαλεκκίδης, 85΄ Ροντρίγκες / 34΄ Εβάντρο, 90+2΄ Κουλιμπαλί, 90+4΄ Μάριτς, 90+5΄ Σεμέδο

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 90+2΄ Κουλιμπαλί (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ricardo Jorge Antunes Roque Baixinho

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Fabio Oliveira Melo

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης