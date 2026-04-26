Διπλό κορυφής για την Μπριζ με υπογραφή Τζόλη!

Τη δεύτερη διαδοχική της νίκη και τέταρτη συνολικά στα φετινά playoffs του βελγικού πρωταθλήματος πανηγύρισε το απόγευμα της Κυριακής (26/04) η Κλαμπ Μπριζ!

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Χρήστο Τζόλη, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να ξεκινά βασικός και να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του στο 89’, διαμορφώνοντας το 2-0 επί της Γάνδης για την 5η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος.

Ένα τρίποντο που έφερε τον σύλλογο –έστω και προσωρινά– στην κορυφή της βαθμολογίας, με 44 βαθμούς και στο +1 από τη δεύτερη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Όσον αφορά τον Τζόλη, ο 24χρονος άσος έφτασε τα 4 γκολ και τις 3 ασίστ στα πέντε ματς των playoffs, μετρώντας συνολικά 18 γκολ και 22 ασίστ σε 47 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις!

