Αδιανόητη κούρσα στο Λονδίνο: Ο Σάουε τερμάτισε τον μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες

Ο Σεμπάστιαν Σάουε κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στον μαραθώνιο με επίδοση 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα!

Ο Σεμπάστιαν Σάουε πέτυχε το αδιανόητο στο Λονδίνο, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον Μαραθώνιο!

Με επίδοση 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ο 31χρονος Κενυάτης κατέρριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ και το 2:00:35 του Κέλβιν Κίπτουμ στον Μαραθώνιο του Σικάγο το 2023.

Υπό την καθοδήγηση του Ιταλού προπονητή του, Κλαούντιο Μπεραρντέλι, ο Σάουε εκμεταλλεύτηκε τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και τη βοήθεια της... τεχνολογίας, μιας και τα παπούτσια του ζύγιζαν μόλις 96 γραμμάρια, καλύπτοντας το δεύτερο μισό της διαδρομής μέσα σε μόλις 59 λεπτά κι ένα δευτερόλεπτο.

Δεύτερος τερμάτισε ο Αιθίοπας Γιομίφ Κατζέλτσα, ο οποίος επίσης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο κάτω από τις δύο ώρες (1ωρα, 59' και 41"), σε μια συγκλονιστική κούρσα όμως ο Σάουε αύξησε το ρυθμό του στα τελευταία 500 μέτρα κι έκοψε πρώτος την κορδέλα.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η ανατροπή που σφράγισε τον τίτλο για την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς παίρνει τον τίτλο η Ομόνοια από την επόμενη αγωνιστική

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Κλείδωσε» το Champions League με τεσσάρα η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τορίνο «χάλασε» τη γιορτή του Ντιμάρκο για το ρεκόρ, αλλά η Ίντερ είναι μια νίκη μακριά από το Scudetto!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυο κίτρινες στην ίδια φάση ο Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή στη Λεμεσό και... έμεινε η στέψη για την Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίμπαλο για τρίτη φορά ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη