Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Αλεξάνδρειο: «Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Ο Greek Freak γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που έχουν γεμίσει τις κερκίδες του γηπέδου, οι οποίοι μάλιστα με σύνθημά τους τον προέτρεψαν να αφήσει το ΝΒΑ για χάρη του Άρη, ενώ έκανε και δηλώσεις για να εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα!

«Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΕΡΤ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

