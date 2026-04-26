Απρόοπτο με Όσμαν στον Παναθηναϊκό

Την προετοιμασία του για την έναρξη των playoffs της Ευρωλίγκας και των δύο πρώτων αναμετρήσεων με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη (28/04) και Πέμπτη (30/04) ξεκίνησε σήμερα ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το μεσημέρι στο Telekom Center Athens, παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος θέλησε να δείξει έμπρακτα την πίστη και τη στήριξή του στην ομάδα πριν από τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες.

Από τη σημερινή προπόνηση προέκυψε ένα απρόοπτο, καθώς ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους αθλητές, προπονήθηκαν κανονικά, ολοκληρώνοντας όλο το πρόγραμμα, με την προσοχή πλέον να στρέφεται στην κατάσταση του Τούρκου φόργουορντ.

