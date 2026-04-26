BINTEO: Τρομακτική πτώση για Μάρκεθ, έγινε κομμάτια η Ducati του Ισπανού!
Δημοσιευτηκε:
Μια σοκαριστική όσο και τρομακτική πτώση είχε κατά τη διάρκεια του σημερινού αγώνα του Moto GP στο Grand Prix της Ισπανίας ο Μαρκ Μάρκεθ.
Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και βρέθηκε από νωρίς στη 2η θέση, πίσω από τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ.
Ωστόσο, στον δεύτερο γύρο ο 33χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε μια κλειστή στροφή, με τον ίδιο να σέρνεται στην πίστα προτού σταματήσει στην αμμοπαγίδα. Την ίδια στιγμή, η μηχανή του έκανε πολλαπλές τούμπες και διαλύθηκε σε δεκάδες κομμάτια.
Ευτυχώς, ο Μαρκ Μάρκεθ απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά το τρομακτικό ατύχημα.
THAT WAS MASSIVE 😱@marcmarquez93 is OUT but thankfully he got up 💥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/GGZwFo8IbQ— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026
