BINTEO: Τρομακτική πτώση για Μάρκεθ, έγινε κομμάτια η Ducati του Ισπανού!

Μια σοκαριστική όσο και τρομακτική πτώση είχε κατά τη διάρκεια του σημερινού αγώνα του Moto GP στο Grand Prix της Ισπανίας ο Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και βρέθηκε από νωρίς στη 2η θέση, πίσω από τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ.

Ωστόσο, στον δεύτερο γύρο ο 33χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε μια κλειστή στροφή, με τον ίδιο να σέρνεται στην πίστα προτού σταματήσει στην αμμοπαγίδα. Την ίδια στιγμή, η μηχανή του έκανε πολλαπλές τούμπες και διαλύθηκε σε δεκάδες κομμάτια.

Ευτυχώς, ο Μαρκ Μάρκεθ απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά το τρομακτικό ατύχημα.

