Δικαιολογημένα θέλουν ξένους...

Για πολλούς και διάφορους λόγους έπρεπε να καθιερωθούν στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς όμως, οι ίδιοι οι διαιτητές μας δείχνουν ότι δεν έχουν την προσωπικότητα να σταθούν με αξιώσεις μέσα στο γήπεδο για να σφυρίζουν κρίσιμους αγώνες. Ξεκίνησαν πρώτα να φωνάζουν οι ομάδες που αγωνίζονται στο α΄ γκρουπ, τώρα ακούγονται φωνές και από το β΄ γκρουπ.

Όλοι πλέον ζητούν την κάθοδο ξένων διαιτητών για τους αγώνες τους. Και πώς να μην ζητούν όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως αυτό στο ΑΠΟΕΛ-Άρης, όπου ο ποδοσφαιριστής από μόνος του αποφάσισε ότι έπρεπε να δεχθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα και ξεκίνησε να αποχωρήσει, ενώ ο διαιτητής είχε διαφορετική άποψη κι έκρυψε τη 2η κίτρινη!

Η ΚΟΠ και οι υπεύθυνοι της διαιτησίας θα πρέπει να ψάξουν να βρουν το πρόβλημα. Και αυτό γιατί οι ξένοι διαιτητές δεν μπορούν να αποτελούν τη μόνιμη λύση. Κοστίζουν πολύ ακριβά για το ποδόσφαιρο και πρέπει, επιτέλους, κι εμείς κάποια στιγμή να αναδείξουμε τους δικούς μας καλούς διαιτητές. Και την ευθύνη για αυτό έχουν τα αρμόδια Σώματα της ΚΟΠ και κανένας άλλος. Είτε θα το κάνουμε σύντομα και θα το πετύχουμε είτε θα πληρώνουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να φέρνουμε ξένους. Μέση λύση δεν υπάρχει...

Φίλοι μου, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και είθε ο Θεός να μας βοηθήσει όλους για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι...