ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δικαιολογημένα θέλουν ξένους...

Από αυτήν εδώ τη στήλη έγραψα πολλές φορές υπέρ των Κυπρίων διαιτητών

Για πολλούς και διάφορους λόγους έπρεπε να καθιερωθούν στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς όμως, οι ίδιοι οι διαιτητές μας δείχνουν ότι δεν έχουν την προσωπικότητα να σταθούν με αξιώσεις μέσα στο γήπεδο για να σφυρίζουν κρίσιμους αγώνες. Ξεκίνησαν πρώτα να φωνάζουν οι ομάδες που αγωνίζονται στο α΄ γκρουπ, τώρα ακούγονται φωνές και από το β΄ γκρουπ.

Όλοι πλέον ζητούν την κάθοδο ξένων διαιτητών για τους αγώνες τους. Και πώς να μην ζητούν όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως αυτό στο ΑΠΟΕΛ-Άρης, όπου ο ποδοσφαιριστής από μόνος του αποφάσισε ότι έπρεπε να δεχθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα και ξεκίνησε να αποχωρήσει, ενώ ο διαιτητής είχε διαφορετική άποψη κι έκρυψε τη 2η κίτρινη!

Η ΚΟΠ και οι υπεύθυνοι της διαιτησίας θα πρέπει να ψάξουν να βρουν το πρόβλημα. Και αυτό γιατί οι ξένοι διαιτητές δεν μπορούν να αποτελούν τη μόνιμη λύση. Κοστίζουν πολύ ακριβά για το ποδόσφαιρο και πρέπει, επιτέλους, κι εμείς κάποια στιγμή να αναδείξουμε τους δικούς μας καλούς διαιτητές. Και την ευθύνη για αυτό έχουν τα αρμόδια Σώματα της ΚΟΠ και κανένας άλλος. Είτε θα το κάνουμε σύντομα και θα το πετύχουμε είτε θα πληρώνουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να φέρνουμε ξένους. Μέση λύση δεν υπάρχει...

Φίλοι μου, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και είθε ο Θεός να μας βοηθήσει όλους για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι...

 

Η Λίβερπουλ εξετάζει Μίντεχ ως αντι-Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπέγραψαν τον Μπάντον οι Σέλτικς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα διακυβεύματα της τελευταίας ημέρας του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι… παντού για την 3η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δικαιολογημένα θέλουν ξένους...

Απόψεις

|

Category image

Τριανταφυλλίδης: «Χρείαζονται πολύ δύσκολες και γενναίες αποφάσεις για να επαναφέρουμε τον ΑΠΟΕΛ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το σερί στην κουβέντα για το ΑΕΚ - Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Στη Μολδαβία για τον αγώνα της Τρίτης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Πασχαλινές Αποδόσεις στο Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η προσοχή στους δύο ενόψει ΑΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κύπριοι, με διπλό στόχο, στον ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλούσιο το μενού σήμερα Κυριακή του Πάσχα! (12/4)

TV

|

Category image

Βήμα παραμονής για την Κάλιαρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε σε «τιμή ευκαιρίας» τον αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν φεύγει από την Μπάγερν Μονάχου ο Ολίσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

