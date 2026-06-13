Εκτός 12άδας για τον τελικό των τελικών ο Ντόρσεϊ

Το τελευταίο ματς της σεζόν, το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (18:00), θα βρει τον Ολυμπιακό χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δωδεκάδα του.

Ο ομογενής γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις, δεν είναι υγιής όπως φάνηκε στο Game 4 στο ΟΑΚΑ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει να τον αφήσει εκτός δωδεκάδας καθώς δεν θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει.

Το Depth Chart του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ

SG: Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς

Εκτός οκτάδας ξένων είναι οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, η σεζόν των οποίων ολοκληρώθηκε πρόωρα.