Εκτός 12άδας για τον τελικό των τελικών ο Ντόρσεϊ
ΓΗΠΕΔΟ
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Το τελευταίο ματς της σεζόν, το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (18:00), θα βρει τον Ολυμπιακό χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δωδεκάδα του.
Ο ομογενής γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις, δεν είναι υγιής όπως φάνηκε στο Game 4 στο ΟΑΚΑ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει να τον αφήσει εκτός δωδεκάδας καθώς δεν θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει.
Το Depth Chart του Ολυμπιακού
PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ
SG: Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου
SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ
PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς
Εκτός οκτάδας ξένων είναι οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, η σεζόν των οποίων ολοκληρώθηκε πρόωρα.