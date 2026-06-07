Πρόταση Φ. Γεωργίου: Τα πλεονεκτήματα και οι προβληματισμοί...

Είναι θετικό όταν άνθρωποι του ποδοσφαίρου σκέφτονται, προβληματίζονται και καταθέτουν εισηγήσεις με στόχο τη βελτίωση του αθλήματος. Γι' αυτό και η κίνηση του Φίλιππου Γεωργίου, πρέπει να επικροτηθεί.

Η πρότασή του για αναδιάρθρωση του κυπριακού ποδοσφαίρου δεν πρέπει ούτε να απορριφθεί, ούτε να υιοθετηθεί, αλλά να μελετηθεί. Ακόμη και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Πάφου στην ΚΟΠ, αναφέρει ότι η ουσία της πρότασης δεν βρίσκεται στις επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά στην ανάγκη να ανοίξει ένας διάλογος για το μέλλον του αθλήματος.

Το πλεονέκτημα της πρότασης είναι ότι προσεγγίζει συνολικά το κυπριακό ποδόσφαιρο. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ελαφρά τη καρδία τον κ. Γεωργίου ότι έκοψε και έραψε ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων, αφήνοντας τους μικρούς αβοήθητους. Αντιθέτως, προτείνει εξεύρεση κεντρικού χορηγού για τις μικρές κατηγορίες, κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, στήριξη στις ομάδες που υποβιβάζονται και προβιβάζονται και αναβάθμιση των γηπέδων. Πρόκειται για μια σημαντική παράμετρο, διότι, κατά την άποψή μας, καμία πρόταση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένη αν δεν συμπεριλαμβάνει τη βιωσιμότητα των μικρών σωματείων.

Βεβαίως, υπάρχει ένα θέμα προς συζήτηση ως προς την πρόνοια της πρότασης που αναφέρει ότι οι ομάδες της Α’ Κατηγορίας έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν Β’ ομάδες, οι οποίες θα συμμετέχουν στις μικρότερες κατηγορίες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι παραδοσιακές μικρές ομάδες ενδέχεται να χάσουν θέση στη Β’ και Γ’ Κατηγορία, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η κυριαρχία των μεγάλων. Οι μικροί πρέπει να στηριχθούν, όχι να χάσουν χώρο μέσα στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Επιπλέον, η πρόταση μπορεί να δώσει λύσεις στην προώθηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή, παρότι η εισήγηση για την υποχρεωτική παρουσία τριών ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα ίσως να χρειάζεται ένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής, ώστε να δοθεί χρόνος στα σωματεία της Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας να δημιουργήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο από τα τμήματα υποδομής.

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΟΠ έχει χρέος, με τη συνδρομή ειδικών και τεχνοκρατών, να μελετήσει την πρόταση, διαπιστώνοντας κατά πόσο αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας του κυπριακού ποδοσφαίρου.