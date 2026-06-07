Η τραγική συγκυρία για τρεις μορφές της Λίβερπουλ

Απίστευτη, τραγική συγκυρία για τρεις από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της Λίβερπουλ. Οι Κέβιν Κίγκαν και Κένι Νταγλκλίς δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, ενώ ακόμα μία μεγάλη μορφή της Λίβερπουλ, ο Τζον Μπαρνς, αποκάλυψε πρόσφατα τη δική του περιπέτεια με τον καρκίνο του προστάτη. Ο 75χρονος Κίγκαν, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού από το 1971 μέχρι το 1977, καταγράφοντας 230 συμμετοχής (68 γκολ), γνωστοποίησε ότι η ασθένειά του βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Λίγες μέρες μετά που ο Κίγκαν δημοσιοποίησε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ήλθε νέο σοκ, αυτή τη φορά από τον επίσης 75χρονο Σερ Κένι Νταγλκλίς. Ο Σκωτσέζος θρύλος της Λίβερπουλ, ο οποίος αγωνίστηκε στον «Άνφιλντ» από το 1977 μέχρι το 1990, πραγματοποιώντας 355 συμμετοχές (118 γκολ), διαγνώστηκε με την ασθένεια και ήδη, όπως γνωστοποίησε, υποβάλλεται σε θεραπεία προκειμένου να την αντιμετωπίσει. Ανέφερε, δε, ότι τη δεδομένη στιγμή η ασθένεια είναι υπό έλεγχο.

Μάλιστα, ο Νταγλκλίς, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές με την Εθνική Σκωτίας (πέραν των 100), αναγκάστηκε να προβεί σε δημόσια τοποθέτηση για την ασθένειά του, έπειτα από δημοσίευση που έγινε εξαιτίας απροσεξίας στα social media. «Δεν είχα πρόθεση να δει το φως της δημοσιότητας όλο αυτό το θέμα. Θα εκτιμούσα να γίνει σεβαστή η επιθυμία μου για ιδιωτικότητα αυτές τις στιγμές» σχολίασε.

Πρόσφατα, ο Τζον Μπαρνς, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στη Λίβερπουλ για μια δεκαετία (1987-97), με 314 συμμετοχές, μίλησε δημόσια για τη δική του περιπέτεια με τον καρκίνο του προστάτη, αναφέροντας ότι αντιμετώπισε επιτυχώς την ασθένεια και πως σήμερα η υγεία του βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έστειλε, μάλιστα, μήνυμα προς όλους τους άνδρες για τη μεγάλη σημασία που έχει η πρόληψη και οι τακτικοί έλεγχοι σε τέτοιες περιπτώσεις.