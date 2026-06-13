Όσο παραμένει ανοικτό του Σένσι...

Μπορεί πριν από λίγους μήνες η Ανόρθωση να συμφώνησε σε επέκταση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Σένσι και για τη νέα χρονιά, όμως η πιθανότητα αποχώρησης του Ιταλού από την ομάδα της Αμμοχώστου δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Εξάλλου, ανά τακτά διαστήματα παρουσιάζονται δημοσιεύματα που αφορούν τον 30χρονο ποδοσφαιριστή, που ξεχώρισε στην περσινή χρονιά, όντας εκ των κορυφαίων του πρωταθλήματος. Το δεδομένο είναι ότι από την «Κυρία» έχουν καταθέσει πρόταση προς τον Σένσι για να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, τόσο σε διάρκεια όσο φυσικά και σε οικονομικά ανταλλάγματα.

Σημαντικό είναι επίσης ότι υπάρχει ρήτρα που να επιτρέπει σε ομάδα από το εξωτερικό, εφόσον τη δώσει, να προχωρήσει τις διαδικασίες απόκτησης του ποδοσφαιριστή. Στην Ανόρθωση ευελπιστούν ότι, όπως έγινε και τον Ιανουάριο, παρά τις φήμες, θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την παρουσία του Σένσι και τα επόμενα χρόνια με τη φανέλα της ομάδας.