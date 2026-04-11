Δεν είναι μόνο θέμα ατυχίας και ας το ψάξουν στην ΑΕΚ

Κυριολεκτικά έχουν ξεκληρίσει φέτος την ΑΕΚ οι σοβαροί τραυματισμοί. Ένα φαινόμενο που, με τη συχνότητα με την οποία εμφανίστηκε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δεν έχει προηγούμενο. Βέβαια, οι σοβαροί τραυματισμοί, και συγκεκριμένα οι μυϊκοί, δεν είναι μόνο θέμα ατυχίας. Όπως έχουμε ξαναγράψει εδώ στο «Γήπεδο», στην ΑΕΚ καλά κάνουν να ψάξουν σωστά το θέμα αυτό. Κάτι βρομάει…

Το σίγουρο είναι ότι με άλλο ρόστερ ξεκίνησε η ΑΕΚ και με άλλο θα τελειώσει τη σεζόν. Και το γεγονός ότι σήμερα βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έπειτα από τόσες σοβαρές απώλειες βασικών της ποδοσφαιριστών, αυτό αποτελεί άθλο.

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου «χάθηκαν» κομβικοί παίκτες, όπως οι Τσακόν και Ροντέν (το ευτύχημα είναι ότι ο Σουηδός επανήλθε έπειτα από τρίμηνη απουσία), ενώ το τελευταίο διάστημα τέθηκαν νοκ άουτ οι Καμπρέρα, Αμίν και Σαμπορίτ. Επί της ουσίας, τέσσερα βασικά γρανάζια της κιτρινοπράσινης ομάδας δεν μπορούν να βοηθήσουν.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν με τρεις σέντερ φορ, τους Ανγκιέλσκι, Καμπρέρα και Μπάγιτς. Σήμερα, απέμεινε με έναν (Μπάγιτς). Ξεκίνησε με τρεις οργανωτικούς μέσους, τους Ροντέν, Ναούμ και Τσακόν. Οι δύο πρώτοι είχαν σοβαρούς τραυματισμούς κι έλειψαν από πολλά παιχνίδια, ενώ τον τρίτο θα τον δούμε από χρόνου. Όσον αφορά τους εξτρέμ, εκτός από τον Ιβάνοβιτς, δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη λύση. Ο Ρούμπιο δεν φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή, ενώ ο Αμίν «τέλειωσε» για φέτος. Απέμεινε μόνο ο 37χρονος Χόρχε Μιραμόν για να βγάλει τα «κάστανα από τη φωτιά», εφόσον βέβαια επανέλθει κι αυτός από τον τραυματισμό του.

Όσον αφορά τις προσθήκες Ιανουαρίου, και ειδικά τους Μουντραζίγια και Καρδέρο, οι οποίοι αποκτήθηκαν -υποτίθεται- για να «γεμίσουν» τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας, προς το παρόν «γεμίζουν» τον πάγκο…