Χένινγκ Μπεργκ: Πόσο άλλαξες…

Η «δεύτερη έκδοση» του Μπεργκ συνδυάζει αποτέλεσμα και θέαμα.

Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη αν θυμηθεί κανείς την πρώτη θητεία του Χένινγκ Μπεργκ στην Ομόνοια σε σχέση με την τρέχουσα. Ο Νορβηγός τεχνικός, ειδικά τη χρονιά που πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο με το τριφύλλι, εμφανιζόταν τακτικά πολύ πιο συγκρατημένος.

Με προσήλωση στο αποτέλεσμα, θυσίαζε σε πολλά παιχνίδια το θέαμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι την περίοδο 2020-21 οι πράσινοι σημείωσαν 55 γκολ σε 36 αγωνιστικές, με τη γενική τους εικόνα να είναι σαφώς πιο συντηρητική.

Η φετινή Ομόνοια, αν και διατηρεί το στρατηγικό της πλάνο, ξεδιπλώνει οργανωτικές και επιθετικές αρετές. Με έναν καταιγιστικό ρυθμό, έχει ήδη πετύχει 71 γκολ σε 30 αγώνες.

Όμως δεν είναι μόνο οι αριθμοί που αποτυπώνουν τη νέα φιλοσοφία του 56χρονου κόουτς. Είναι η ταχύτητα με ή χωρίς την μπάλα, οι απίστευτοι αυτοματισμοί και οι γρήγοροι συνδυασμοί που υπνωτίζουν την αντίπαλη άμυνα, αποδεικνύοντας ότι ο Μπεργκ της «δεύτερης έκδοσης» δεν είχε στόχο απλώς την κορυφή, αλλά ήθελε να την κατακτήσει προσφέροντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο.

Τη φετινή Ομόνοια δεν θα τη θυμόμαστε μόνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο την πέτυχε, με τον Μπεργκ να «παντρεύει» ιδανικά την τακτική πειθαρχία με την ομορφιά του θεάματος.

