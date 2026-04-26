H επιστροφή Ρόκα στην ΑΕΚ και η αποφυγή των «εμφυλίων»

Επιστρέφει στην ΑΕΚ ο Τσάβι Ρόκα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που απασχολεί αυτή την περίοδο τους οπαδούς της ομάδας. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιστροφή του Καταλανού τεχνικού διευθυντή είναι, πια, θέμα χρόνου. Εφόσον, λοιπόν, υπάρξει επίσημη ανακοίνωση προσεχώς για την επιστροφή Ρόκα, το καλοκαίρι προβλέπεται «καυτό» για εκείνον, αφού τον περιμένει μπόλικη δουλειά, με το θέμα προπονητή, τα συμβόλαια που λήγουν, αλλά και τις προσθήκες που χρειάζεται η ομάδα. Ο Άντρος Καραπατάκης δεν έκρυψε ποτέ την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Ρόκα. Άλλωστε, αυτοί οι δύο είναι οι κύριοι συντελεστές για το «μεγάλωμα» της ΑΕΚ. Γι’ αυτό και ο κόσμος έχει περισσότερες απαιτήσεις απ’ αυτούς. Διότι, αυτοί ανέβασαν τον πήχη των προσδοκιών με τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

Βέβαια, λάθη έγιναν. Λάθη που ενδεχομένως στοίχισαν τίτλους πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Όμως, στην ολότητά του το έργο που επιτέλεσε ο Ρόκα στην ομάδα της Λάρνακας κρίνεται επιτυχημένο. Αντίθετες απόψεις πάντα θα υπάρχουν και είναι σεβαστές. Είπαμε, λάθη έγιναν. Το βασικό ζήτημα, πάντως, με την επικείμενη επιστροφή Ρόκα είναι να μην υπάρξει διχασμός. Να μην παρατηρηθούν έριδες και οι οπαδοί της ομάδας να χωριστούν σε δύο στρατόπεδα, σ’ αυτούς που είναι υπέρ και σ’ αυτούς που είναι κατά της επιστροφής Ρόκα. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την ΑΕΚ. Ο σύλλογος δεν έχει την πολυτέλεια για «εμφυλίους». Αλίμονο εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

Ένα από τα μυστικά της ΑΕΚ στις επιτυχημένες πορείες της τελευταίας δεκαετίας ήταν και η «υγεία» που εξέπεμπε ως σωματείο. «Υγεία» όχι μόνο σε διοικητικό επίπεδο και στην οικονομική διαχείριση, αλλά και στην κερκίδα. Ο κόσμος ήταν συσπειρωμένος δίπλα από τη διοίκηση. Αυτό το κλίμα ενότητας δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να χαθεί. Ο Ρόκα θα πρέπει να αφεθεί απερίσπαστος να κάνει τη δουλειά του. Πάλι θα κριθεί (καλόπιστα) στο τέλος.