ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ο ΑΕΛίστας υπομένει αλλά…

Ο ΑΕΛίστας λοιπόν υπομένει, αλλά κυρίως επιμένει. Και ο επιμένων συνήθως νικά. Γι΄αυτούς, στο μυαλό τους είναι πάντα νικητές.

Η φωτογραφία με τη γαλαζοκίτρινη εξέδρα του «Στέλιος Κυριακίδης» στις 17:00 την προηγούμενη Τετάρτη και αυτή με τη γαλαζοκίτρινη εξέδρα του «Νίκος Σολομωνίδης» στις 20:00 της ίδια μέρας μου κόλλησε στο μυαλό (δείτε την εδώ). Η αλήθεια είναι πως χωρίς να έχω ζήσει στη Λεμεσό, ή να έχω τόσο στενή επαφή με ΑΕΛίστες, μου δημιουργήθηκε ασυναίσθητα στο μυαλό μια εικόνα οπαδικής αγάπης, διαφορετική από άλλες ομάδες. 

Αυτό, πυκνά συχνά ενισχύεται, όταν στις διάφορες συζητήσεις πετάγεται ένας και ρίχνει ατάκες του στιλ, άλλο επίπεδο αυτοί, ή οι ΑΕΛίστες δημιουργούν την καλύτερη κερκίδα κ.ο.κ. Τώρα που το σκέφτομαι, μου ήρθε και μία αναλαμπή με τους ΑΕΛίστες να φωνάζουν για 70 λεπτά περίπου «φέρτο, φέρτο» (προ Ακύλα εποχή) στον τελικό του κυπέλλου προ τριετίας στο ΓΣΠ. Σε κάθε περίπτωση και επιστρέφοντας στην εν λόγω viral φωτογραφία, μπορεί κανείς να βγάλει διάφορα συμπεράσματα κάνοντας μία σχεδόν επιδερμική ανάλυση.

Πρώτα το προφανές, ότι μιλάμε για ανθρώπους που τοποθετούν την αγάπη τους για την ομάδα, ανεξαρτήτως αθλήματος και δεν ξενερώνουν ποτέ. Αυτό, δεν επαφίεται μόνο στο ότι μετά από έναν αποκλεισμό στη μπάλα, πήγαν να δουν έναν αγώνα μπάσκετ λίγες ώρες αργότερα.

Ας αναλογιστεί κανείς, πόσες πίκρες τους κέρασε το ποδοσφαιρικό τα τελευταία χρόνια.  Πόσες γκέλες στιλ… Οτσόα αναθεμάτισαν… Ο ΑΕΛίστας λοιπόν υπομένει, αλλά κυρίως επιμένει. Και ο επιμένων συνήθως νικά. Γι΄αυτούς, στο μυαλό τους είναι πάντα νικητές. Το θέμα είναι, πότε επιτέλους θα σταθεροποιηθεί μία κατάσταση κυρίως στο ποδοσφαιρικό που θα έχει έστω το 40%-50% της σταθερής τους αγάπης, προσήλωσης και αυταπάρνησης…  

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

ΔΙΕΘΝΗ

Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

ΔΙΕΘΝΗ

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η ανατροπή που σφράγισε τον τίτλο για την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς παίρνει τον τίτλο η Ομόνοια από την επόμενη αγωνιστική

ΚΥΠΡΟΣ

«Κλείδωσε» το Champions League με τεσσάρα η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

Η Τορίνο «χάλασε» τη γιορτή του Ντιμάρκο για το ρεκόρ, αλλά η Ίντερ είναι μια νίκη μακριά από το Scudetto!

ΔΙΕΘΝΗ

Δυο κίτρινες στην ίδια φάση ο Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

Ανατροπή στη Λεμεσό και... έμεινε η στέψη για την Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δίμπαλο για τρίτη φορά ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

