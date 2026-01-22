Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει την ιστορία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να ξεγράψουν την ιστορία, η μνήμη των ηρώων δεν σβήνει.

Δύσκολα μπορεί να χωνευτεί η εξοργιστική απόφαση της UEFA να ζητήσει από τους επιτηρητές του σταδίου «Στάμφορντ Μπριτζ» να κατεβάσουν το πανό που απεικόνιζε τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Ένα από τα κορυφαία σύμβολα του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων κατά των Άγγλων (1955-1959), που κοσμεί και το έμβλημα της Πάφου. Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης δεν είναι απλώς μια εικόνα, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχής και της μνήμης ενός ολόκληρου λαού.

Οι φίλοι της Πάφου θέλουν σε κάθε στιγμή να τιμήσουν τη γενναιότητα και την αυτοθυσία του νεαρού ήρωα, που θυσίασε τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδας. Η απαράδεκτη απόφαση της UEFA, αγνοεί όχι μόνο την ιστορική μνήμη, αλλά και το βαθύ συναίσθημα που συνδέει τους Κυπρίους με τους ήρωες τους.

Κάθε πανό και κάθε χειροκρότημα στα γήπεδα είναι μια πράξη μνήμης και σεβασμού προς όσους αγωνίστηκαν για την πατρίδα. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να ξεγράψουν την ιστορία, η μνήμη των ηρώων δεν σβήνει.

Η ιστορία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη υπενθυμίζει σε όλους ότι η ελευθερία και η μνήμη δεν χαρίζονται. Κερδίζονται και τιμώνται…

