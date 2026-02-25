Κοίτα να δεις που έβγαλαν άχρηστο και τον Μπεργκ...

Και τι δεν άκουσε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ από τους προφεσόρους του ποδοσφαίρου; Αμέσως, ένας από τους καλύτερους προπονητές που πέρασαν - τουλάχιστον – την τελευταία δεκαετία από τα κυπριακά γήπεδα, έγινε άχρηστος, αλαζόνας, ένας κόουτς που δεν έχει υπόθεση και πολλά άλλα.

Κι όλα αυτά επειδή ο Νορβηγός προπονητής της Ομόνοιας επέλεξε να κάνει ροτέισιον στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ ώστε, προφανώς, να παρουσιάσει την καλύτερη ενδεκάδα στην Κροατία με στόχο την ανατροπή απέναντι στη Ριέκα σε ένα νοκ άουτ ευρωπαϊκό παιχνίδι! Έχει τη σημασία του το γεγονός ότι οι πράσινοι δίνουν αύριο ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι σε τόσο προχωρημένη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αναρωτιόμαστε, έπρεπε ο Μπεργκ να σνομπάρει αυτό τον ιστορικό αγώνα; Μήπως κατέκτησε κάποια κυπριακή ομάδα το Conference League και δεν το ξέρουμε;

Εξάλλου, με τόσα μαζεμένα παιχνίδια, το ροτέισιον έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Άλλωστε χάρη σε αυτό η Ομόνοια βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και τα πάει περίφημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είδαμε και άλλες φορές τον Μπεργκ να προχωράει σε ροτέισιον με απόλυτη επιτυχία. Αλλά τώρα επειδή έχασε από τον ΑΠΟΕΛ είναι άχρηστος! Είναι αυτή σοβαρή κριτική;

Είναι όμως και το άλλο που συμβαίνει μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ο κάθε προπονητής της εξέδρας και του καναπέ επικρίνει έναν προπονητή γιατί δεν χρησιμοποίησε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Λες και είναι οι ίδιοι στις προπονήσεις και διαπιστώνουν την ετοιμότητα, τις αντοχές και πολλές άλλες λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν καταλήξει ένας προπονητής στην ιδανική ενδεκάδα. Ούτε που σκέφτονται ότι τα πάντα πλέον μετριούνται με ακρίβεια στις προπονήσεις και οι ειδικοί γνωρίζουν κάτι περισσότερο απ΄ όλους εμάς.

Δεν υπαινίσσομαι ότι δεν πρέπει να γίνεται κριτική και ενίοτε αυστηρή κριτική μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα ή μια κακή εμφάνιση. Είναι προτιμότερο όμως να γίνεται κριτική όσον αφορά την εμφάνιση της ομάδας και την ετοιμότητα της στον συγκεκριμένο αγώνα. Αν ένας προπονητής πίστεψε ότι οι συγκεκριμένοι έντεκα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια αναμέτρηση και η εμφάνιση ήταν κάκιστη, σημαίνει ότι το σχέδιο και η προετοιμασία του απέτυχαν. Η κριτική έχει περισσότερη σημασία να βασίζεται σε αυτό που βλέπουμε και όχι σε αυτό που δεν είδαμε και δεν ξέρουμε.

Παρατηρώντας τα σχόλια μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα οποιασδήποτε ομάδας, αναρωτιέσαι γιατί χρειάζονται οι ειδικοί σε μια ομάδα. Οι ειδικοί είναι οι προπονητές και η ομάδα που τους περιβάλλει. Αν ήταν να γίνεται μια απλή «συρραφή» της ίδιας ενδεκάδας σε κάθε παιχνίδι, τότε γιατί να υπάρχουν προπονητές και καταρτισμένοι επαγγελματίες σε κάθε τομέα; Αυτοί που ελέγχουν τα πάντα…