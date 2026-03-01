Δεν θα χρεωκοπήσει εάν μία χρονιά γίνει η υπέρβαση...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο κόσμος της ΑΕΚ, ο υγιώς σκεπτόμενος, δεν είναι αγνώμονας. Αναγνωρίζει το τεράστιο έργο της διοίκησης Άντρου Καραπατάκη. Αναγνωρίζει, επίσης, τη μεγάλη προσφορά του Τσάβι Ρόκα. Οι δύο αυτοί άνδρες ανέβασαν επίπεδο την ομάδα. Εξού και την τελευταία 12ετία η ΑΕΚ είναι μόνιμη πρωταγωνίστρια και ταυτόχρονα το πιο υγιές, οικονομικά, σωματείο. Παράλληλα όμως, με τις επιτυχίες τους, οι Καραπατάκης και Ρόκα ανέβασαν τον πήχη των προσδοκιών. Για αυτό και ο κόσμος περιμένει, πλέον, κάτι περισσότερο από την ΑΕΚ. Δεν τον ικανοποιεί η 2η ή η 3η θέση, η έξοδος στην Ευρώπη και η κατάκτηση ενός κυπέλλου. Ζητά το βήμα παραπάνω, που είναι η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Γιατί ο Άρης και η Πάφος FC κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και στην ΑΕΚ έμειναν με τα πρωταθλήματα του παρελθόντος που κατέκτησαν η ΕΠΑ και ο Πεζοπορικός;

Θα μου πείτε «λόγω μεγάλου μπάτζετ». Σωστά. Και η ΑΕΚ, όμως, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μπάτζετ της. Δεν σημαίνει ότι θα χρεωκοπήσει το σωματείο εάν μία χρονιά γίνει η οικονομική υπέρβαση για τον τίτλο. Άλλωστε, τα εκατομμύρια που εξασφαλίστηκαν μετά τη φετινή επιτυχημένη πορεία στο Conference League είναι αρκετά. Κι εδώ είναι η πηγή του προβλήματος σε σχέση με τα παράπονα που διατυπώνει μεγάλη μερίδα φιλάθλων. Γιατί δεν επενδύεται μέρος των χρημάτων που εξασφαλίστηκαν από την πορεία στην Ευρώπη προκειμένου να έρθουν παίκτες ποιότητας;

Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που απασχολεί τους ΑΕΚτζήδες. Το καλοκαίρι κούνησαν μαντίλι παίκτες αξίας, όπως οι Αϊτόρ και Φαράζ, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο τραυματίστηκαν σοβαρά οι Τσακόν και Ρόντεν (επίσης κομβικοί παίκτες). Ποιοι ήρθαν για να τους αντικαταστήσουν; Η ΑΕΚ θα πρέπει, επιτέλους, με πράξεις και όχι με λόγια να αποδείξει ότι στοχεύει το πρωτάθλημα.

 

 

