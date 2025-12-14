ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από την αξιοπρεπή παρουσία, στο... αυτονόητο!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Από την αξιοπρεπή παρουσία, στο... αυτονόητο!

Κάθε αγωνιστική που περνά στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, διαπιστώνει κανείς την τεράστια πρόοδο που έχουν κάνει οι κυπριακές ομάδες.

Πλέον, δεν αρκούνται σε μια αξιοπρεπή παρουσία στην League Phase, αλλά στοχεύουν στην πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Πριν από 10-15 χρόνια, η είσοδος στους ομίλους αποτελούσε σπουδαία επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια θεωρείται κάτι το αυτονόητο.

Η Πάφος FC είναι μόλις στο -1 από την 24άδα του Champions League και δικαιούται να ονειρεύεται, παρά το δύσκολο παιχνίδι που έχει την επόμενη αγωνιστική με την Τσέλσι στο Λονδίνο. Κοίταξε στα μάτια τη μεγάλη Γιουβέντους και στο πρώτο 45λεπτο νόμιζε κανείς πως η ιταλική ομάδα φορούσε μπλε στολές και όχι αυτές με τις ασπρόμαυρες ρίγες.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, έχασε τεράστια ευκαιρία στη Σουηδία να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Conference League, αφού δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Το γεγονός αυτό και μόνο, όμως, αντικατοπτρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έκανε ο σύλλογος της Λάρνακας τα τελευταία χρόνια. Ο εντός έδρας αγώνας με τη Σκεντίγια την προσεχή Πέμπτη είναι όλα τα λεφτά για τους κιτρινοπράσινους. Εφόσον κερδίσουν, κατά 99% θα είναι στους «16».

Η Ομόνοια πέτυχε σπουδαίο διπλό στη Βιέννη απέναντι στη Ραπίντ, μία ιστορική ομάδα στην Ευρώπη. Οι τριφυλλοφόροι έκαναν αποφασιστικό βήμα για να περάσουν στην επόμενη φάση του Conference League και πολλά θα κριθούν στον τελευταίο τους αγώνα με την πολωνική Ράκοφ. Με αυτές τις επιτυχίες, εκτός από το πρεστίζ των συλλόγων που ανεβαίνει συνεχώς και τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που έχουν, «κερδίζει» και η Κύπρος, που «φλερτάρει» πια με την 15η θέση της ειδικής κατάταξης της UEFA, κάτι που θα σημαίνει πάρα πολλά για τις ομάδες μας μελλοντικά.

