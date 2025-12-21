ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο 3.300 εισιτήρια για μια ομάδα που είναι στους «16» της Ευρώπης;

Είναι η ομάδα που έκανε γνωστό τ’ όνομα της Λάρνακας σ’ όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, κάποιοι Λαρνακείς ακόμα δεν έχουν αντίληψη της προσφοράς αυτού του συλλόγου στην πόλη τους.

Αξίζε μεγαλύτερης στήριξης από τον κόσμο της Λάρνακας η ΑΕΚ. Μια ομάδα που αποτελεί τον μεγαλύτερο πρεσβευτή της πόλης της στο εξωτερικό, που μέσα στο 2025 έχει κάνει υπερήφανους πολλές φορές τους οπαδούς της (βλέπε κύπελλο, Σούπερ Καπ, ευρωπαϊκή πορεία), δεν της αρμόζει να κόβει μόνο 3.300 εισιτήρια σε ένα σημαντικό και ιστορικό παιχνίδι, στο οποίο κρίνεται η πρόκρισή της στους «16» του Conference League.

Πολλά μπράβο σ’ εκείνους τους οπαδούς που, παρά το προχωρημένο της ώρας, βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην «Αρένα» και στήριξαν την ομάδα τους! Σίγουρα, όμως, αυτή η ΑΕΚ αξίζει μεγαλύτερης υποστήριξης. Είναι η ομάδα που έκανε γνωστό τ’ όνομα της Λάρνακας σ’ όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, κάποιοι Λαρνακείς ακόμα δεν έχουν αντίληψη της προσφοράς αυτού του συλλόγου στην πόλη τους. Η προσέλευση στο γήπεδο θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Διότι η ΑΕΚ διαθέτει το εκτόπισμα στην πόλη κι επαρχία για να γεμίσει την «Αρένα». Η ΑΕΚ των τελευταίων χρόνων δικαιούται μεγαλύτερης συμπαράστασης από τον φίλαθλο κόσμο της Λάρνακας. Έχει χαρίσει αμέτρητες χαρές στους φίλους της. Ο μέσος όρος εισιτηρίων στο γήπεδό της θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερος από τις 2.500 – 3.000 που κόβει κατά τη φετινή σεζόν. Το έχουμε ξαναγράψει, το DNA του Σκαλιώτη φίλαθλου δεν αλλάζει εύκολα…

Όπως και να’ χουν τα πράγματα, η ΑΕΚ παραμένει μια σταθερή δύναμη στο κυπριακό ποδόσφαιρο και επιπρόσθετα φιγουράρει πλέον ανάμεσα στις καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Τα ταμεία της γέμισαν εκατομμύρια από την εκπληκτική φετινή της πορεία στην Ευρώπη και με αυτά τα χρήματα η διοίκηση μπορεί να υλοποιήσει τα επόμενα πλάνα της, όπως την εγκατάσταση στεγάστρου στην ανατολική κερκίδα και άλλες βελτιώσεις – επεκτάσεις στην «Αρένα». Παράλληλα, μπορεί άνετα να σχεδιάσει την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας ενόψει Ιανουαρίου. 

Διαβαστε ακομη