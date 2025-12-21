Το OMONOIA Foundation και ο Παπασταύρου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ποδοσφαιρική εταιρεία της Ομόνοιας, υπό την προεδρία του Σταύρου Παπασταύρου, έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα στενά ποδοσφαιρικά πλαίσια της Κύπρου

Έχει καιρό που ήθελα να αρθρογραφήσω για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά το OMONOIA Foundation. Το μεσημέρι της Τετάρτης, εκεί που έκανα τη θεραπεία μου, έφθασε στο κινητό μου μια ανακοίνωση η οποία ξεκινούσε με τα ακόλουθα: «Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (16/12) στην κατάμεστη αίθουσα του Pavilion Hall το ετήσιο GALA DINNER του OMONOIA Foundation, στο οποίο συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ που θα αξιοποιηθεί για τις δράσεις και ενέργειες του Ιδρύματος για το έτος 2026». Και συνέχιζε: «Κατά τη διάρκεια του GALA DINNER παραδόθηκαν δύο αυτοκίνητα για τις καθημερινές ανάγκες της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου».

Φίλοι μου, πρέπει να το πω και θα το τονίσω, η ποδοσφαιρική εταιρεία της Ομόνοιας, υπό την προεδρία του Σταύρου Παπασταύρου, έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα στενά ποδοσφαιρικά πλαίσια της Κύπρου. Το ποδόσφαιρο συμπλέει με τη φιλανθρωπία και στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα σε όλους σε εξαιρετικά δύσκολη εποχή!

Η στήλη συγχαίρει τον κ. Παπασταύρου για την πρωτοβουλία του, η οποία δείχνει ποιότητα ανθρώπου με τρομερές ευαισθησίες. Κλείνουμε το σημερινό μας άρθρο με τα τελευταία λόγια από τον χαιρετισμό του κ. Παπασταύρου, ελπίζοντας ότι στο ποδόσφαιρο μας έρχονται πλέον καλύτερες μέρες:

«Το όραμά μας μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η κοινότητα των ανθρώπων που στέκονται δίπλα μας. Στόχος μας είναι το OMONOIA Foundation να αγκαλιαστεί από ακόμη περισσότερο κόσμο, όχι μόνο φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά από όλη την κοινωνία της Κύπρου».

Δημήτρης Δημητρίου

