Εντυπωσιακή άνοδος από Πάφος FC και ΑΕΚ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εξαιρετική παρουσία από τις ομάδες μας.

Η άνοδος που παρουσιάζουν οι ομάδες μας τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, είναι εντυπωσιακή. Τον χορό της ανόδου ξεκίνησε παλαιότερα ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος κατάφερε να περάσει στο «τοπ 100» της Ευρώπης! Φέτος, αυτή που εντυπωσιάζει με τη βαθμολογία της στην UEFA είναι η ομάδα της Πάφου. Σε σχέση με πέρσι ανέβηκε 64 θέσεις και από το 145 βρέθηκε στο νούμερο 81 με 21.125 βαθμούς! Μεγάλη όμως είναι και η άνοδος της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία πραγματοποίησε άλμα 67 θέσεων και βρέθηκε από την 197η στην 130ή! Η άνοδος θα ήταν ακόμα πιο ψηλή αν κέρδιζε και την Αμπερντίν.

Τέλος, η Ομόνοια η οποία έφερε ισοπαλία στη Λωζάνη, αδιαφορώντας κάπως καθώς προφύλαξε παίκτες, δίνοντας έμφαση στο κυπριακό πρωτάθλημα, βρέθηκε δύο θέσεις πιο κάτω (από την 100ή στην 102η). Βέβαια, η Ομόνοια έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση και να βρεθεί κι αυτή στο «τοπ 100», φτάνει να πετύχει κάποιες νίκες στα παιχνίδια που απομένουν.

Πιο κάτω βλέπουμε τον πίνακα με τις θέσεις των ομάδων μας στη βαθμολογία της UEFA, πέρσι και φέτος. Αναφερόμαστε βέβαια στις ομάδες που συμμετέχουν φέτος στην Ευρώπη, γιατί βαθμολογία έχουν και όλες οι ομάδες που αγωνίστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη.

ΠΑΦΟΣ FC

145 (11.125) - 81 (21.125) +64

ΟΜΟΝΟΙΑ

100 (17.375) - 102 (16.875) -2

ΑΕΚ

197 (7500) - 130 (12.500  +67

Διαβαστε ακομη