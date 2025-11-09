ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχουν «μεγαλώσει» και δεν αρκούνται μονάχα στη συμμετοχή

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Το κυπριακό ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο έχει προοδεύσει.

Η πρόοδος είναι αλματώδης τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά, συνιστούσε τεράστια επιτυχία εάν μία ομάδα από την Κύπρο προκρινόταν σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εδώ και μερικά χρόνια, η μη πρόκριση σε League Phase αποτελεί αποτυχία. Πλέον, οι ομάδες μας δεν συμβιβάζονται απλά με τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά στοχεύουν και σε πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Οι φιλοδοξίες έχουν αυξηθεί. Η νίκη της Πάφος FC σε βάρος της Βιγιαρεάλ έκανε αίσθηση στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια ομάδα, η οποία με τη συμπλήρωση της 11ης αγωνιστικής ήταν στην 3η θέση της La Liga, ενός από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Αίσθηση προκάλεσε και η νίκη της ΑΕΚ μέσα στο Λονδίνο σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας. Στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, η Αμπερντίν, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Σκωτίας, «ταμπουρώθηκε» στην «Αρένα» και στο τέλος οι παίκτες της πανηγύριζαν που πήραν τον βαθμό. Η, δε, Ομόνοια, με εκτεταμένο rotation, κατάφερε να σταθεί όρθια στην Ελβετία απέναντι στη Λωζάνη, μία ομάδα που διεκδικεί πρόκρισή μέσω μάλιστα της πρώτης οκτάδας στο Conference.

Όταν, λοιπόν, οι ομάδες μας έφτασαν στο σημείο να παίζουν στα ίσα συλλόγους από την Ισπανία και την Αγγλία, γίνεται αντιληπτό πόσο πολύ έχουν «μεγαλώσει» τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι κυπριακές ομάδες επένδυσαν αρκετά εκατομμύρια, αλλά δεν αρκεί μόνο το χρήμα. Το κυριότερο είναι ότι επένδυσαν σωστά και δουλεύουν επαγγελματικά με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το ευτύχημα είναι ότι αυτή η πρόοδος άρχισε να αντικατοπτρίζεται και στην Εθνική Κύπρου, όπου σιγά-σιγά άρχισε να γίνεται σωστή δουλειά. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι γεγονός. Μακάρι να υπάρξει συνέχεια.

