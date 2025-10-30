ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

Ο Ράιαν Μαέ αποκτήθηκε για κάνει τη διαφορά στην επιθετική γραμμή της Ομόνοιας και τη κάνει.

Αυτό το στοιχείο δεν φαίνεται (μόνο) στους αριθμούς του έως τώρα με τη πράσινη φανέλα. Εδώ να πούμε πως έχει σκοράρει 3 γκολ ενώ έχει δώσει και δύο ασίστ σε 8 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, η δουλειά του προφανώς και δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα ή στις ασίστ. Τη διαφορά πλέον ένας επιθετικός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τη κάνει ενίοτε χωρίς τη μπάλα. Με τις τοποθετήσεις του, το μοίρασμα του παιχνιδιού με πλάτη στο τέρμα και άλλα.

Ο 27χρονος επιθετικός του τριφυλλιού στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος με ΕΝΥ και Πάφο ήταν εξαιρετικός. Κι αν στο εκτός έδρας ματς στο «Αμμόχωστος», κανείς μπορεί να πιαστεί από τα νούμερά του (γκολ και ασίστ), στο ντέρμπι με τη Πάφο που δεν σκόραρε, πάλι ήταν πολύ καλός.

Ο Μαέ έχει την μεγάλη ικανότητα να παίζει με πλάτη στο τέρμα. Μπορεί σε διάφορα σημεία του γηπέδου (ακόμα και στο κέντρο) να διαχειριστεί το διπλό μαρκάρισμα ενώ ανά πάσα στιγμή αν βρει τον χώρο, αναπτύσσει ταχύτητα που μπορεί να μην συνάδει (βλέποντας τον) με τον σωματότυπο του. Είναι εν ολίγοις πολύ εκρηκτικός.

Είναι μεγάλο προσόν για έναν ποδοσφαιριστή και έναν επιθετικό να μπορεί να απασχολεί συνεχώς το κεντρικό δίδυμο του αντιπάλου. Αυτό, είναι αρκετό για να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού η άλλη ομάδα. Ή να μην μπορέσει να βγάλει στο γήπεδο ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πρόσωπο που σε άλλα παιχνίδια με ευκολία παρουσιάζει.

Σ΄ένα πιο γενικό πλαίσιο, η παρουσία του Μαέ στον αγωνιστικό χώρο προφανώς και δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα. Ο Μπεργκ γνωρίζει πως έχει στη διάθεσή του έναν παίκτη που μπορεί να κάνει κι άλλες δουλειές πέραν από το να στείλει τη μπάλα στα δίκτυα. Όχι πως αυτός δεν το κάνει κιόλας ε…

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΑποψεις

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο Orange Shop οι Ντάλσιο και Νανού την ερχόμενη Κυριακή (2/11)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αμορίμ: «Δεν φοβάμαι καθόλου μήπως χάσω τη δουλειά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης της εβδομάδας ο Οζντόεφ!

Ελλάδα

|

Category image

Πρώτη φορά φέτος για τον Οτσόα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός ο Ντουέ περίπου για ένα μήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα χρωστάει ακόμα για τον Ραφίνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Την έσωσε σε καθοριστικά σημεία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανανεώθηκε η κράτηση του… κατάδικου - Συνεννοούνταν με βιντεοκλήσεις από τις Κεντρικές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

Απόψεις

|

Category image

Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βινίσιους ζήτησε τελικά συγνώμη και από τον Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Γκολντάρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κωνσταντίνου: «Αν θέλουμε να ρεφάρουμε πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις τελευταίες θέσεις του Fair Play της UEFA η Κύπρος λόγω συμπεριφοράς οπαδών!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη