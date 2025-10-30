Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

Αυτό το στοιχείο δεν φαίνεται (μόνο) στους αριθμούς του έως τώρα με τη πράσινη φανέλα. Εδώ να πούμε πως έχει σκοράρει 3 γκολ ενώ έχει δώσει και δύο ασίστ σε 8 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, η δουλειά του προφανώς και δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα ή στις ασίστ. Τη διαφορά πλέον ένας επιθετικός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τη κάνει ενίοτε χωρίς τη μπάλα. Με τις τοποθετήσεις του, το μοίρασμα του παιχνιδιού με πλάτη στο τέρμα και άλλα.

Ο 27χρονος επιθετικός του τριφυλλιού στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος με ΕΝΥ και Πάφο ήταν εξαιρετικός. Κι αν στο εκτός έδρας ματς στο «Αμμόχωστος», κανείς μπορεί να πιαστεί από τα νούμερά του (γκολ και ασίστ), στο ντέρμπι με τη Πάφο που δεν σκόραρε, πάλι ήταν πολύ καλός.

Ο Μαέ έχει την μεγάλη ικανότητα να παίζει με πλάτη στο τέρμα. Μπορεί σε διάφορα σημεία του γηπέδου (ακόμα και στο κέντρο) να διαχειριστεί το διπλό μαρκάρισμα ενώ ανά πάσα στιγμή αν βρει τον χώρο, αναπτύσσει ταχύτητα που μπορεί να μην συνάδει (βλέποντας τον) με τον σωματότυπο του. Είναι εν ολίγοις πολύ εκρηκτικός.

Είναι μεγάλο προσόν για έναν ποδοσφαιριστή και έναν επιθετικό να μπορεί να απασχολεί συνεχώς το κεντρικό δίδυμο του αντιπάλου. Αυτό, είναι αρκετό για να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού η άλλη ομάδα. Ή να μην μπορέσει να βγάλει στο γήπεδο ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πρόσωπο που σε άλλα παιχνίδια με ευκολία παρουσιάζει.

Σ΄ένα πιο γενικό πλαίσιο, η παρουσία του Μαέ στον αγωνιστικό χώρο προφανώς και δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα. Ο Μπεργκ γνωρίζει πως έχει στη διάθεσή του έναν παίκτη που μπορεί να κάνει κι άλλες δουλειές πέραν από το να στείλει τη μπάλα στα δίκτυα. Όχι πως αυτός δεν το κάνει κιόλας ε…