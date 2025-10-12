ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έχτισε» αντίδραση, χρειάζεται και… πρόληψη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

«Έχτισε» αντίδραση, χρειάζεται και… πρόληψη

Αυτή η Εθνική «χτίζει» χαρακτήρα και νοοτροπία!

Τόσο στο παιχνίδι με τη Ρουμανία όσο και με τη Βοσνία/ Ερζεγοβίνη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0, κατάφερε να ισοφαρίσει και στα δύο ματς. Αυτή η αντοχή και η επιμονή, που παλαιότερα δεν ήταν αισθητές, αποκαλύπτει μια σημαντική αλλαγή στην ψυχολογία και τη νοοτροπία της ομάδας.

Βλέποντας τα δύο παιχνίδια, δεν περιμέναμε πότε θα δεχθεί το τρίτο γκολ και θα έρθει ο διασυρμός. Πλέον, η Εθνική, μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα αντιδράσει. Είναι αυτή η πίστη, εξάλλου, που θα φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτή η πίστη είναι που θα ωθήσει τον κόσμο να αγκαλιάσει την ομάδα.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται να βρεθεί πίσω στο σκορ για να «καθαρίσει» το μυαλό του και να δείξει συγκέντρωση, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει.

Παρότι και στο τελευταίο ματς με τη Βοσνία/ Ερζεγοβίνη η Εθνική στεκόταν πολύ καλά πριν δεχθεί το πρώτο γκολ, φαίνεται ότι η αποφασιστικότητα και η συγκέντρωση από την αρχή των αγώνων δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που απαιτείται.

Ο Απόστολος Μάντζιος καλείται να εντοπίσει τους λόγους πίσω από αυτή την εικόνα. Τι συμβαίνει; Είναι θέμα τακτικής, ψυχολογίας ή κάποια άλλη αδυναμία που χρειάζεται βελτίωση;

Ένας από τους στόχους του Ελλαδίτη κόουτς πρέπει να είναι να φέρει την ομάδα σε ένα επίπεδο συγκέντρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών, χωρίς να απαιτείται το «σοκ» του μειονεκτήματος.

Με λίγα λόγια, η Εθνική επιβάλλεται όχι μόνο να αντιδρά όταν πληγώνεται, αλλά να δείχνει περισσότερη αποφασιστικότητα πριν απειληθεί και βρεθεί πίσω στο σκορ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη