Σοβαρή πρόοδος δεν σημειώθηκε!

Υπάρχουν πολλοί φίλοι και ιδιαίτερα παράγοντες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ποδόσφαιρό μας σημείωσε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά θα διαφωνήσω 100% με αυτή την άποψη. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι τα βήματα προόδου που κάναμε τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μικρά.

Για μένα πρόοδος του ποδοσφαίρου σημαίνουν δυο, τρία πράγματα:

1. Άνοδος και προκρίσεις κυπριακών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης.

2. Καλά αποτελέσματα της Εθνικής.

3. Μεταγραφές ΚΥΠΡΙΩΝ ποδοσφαιριστών σε ομάδες της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε χώρες που βρίσκονται στην κορυφή (Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία).

Για το πρώτο, ναι, έχουμε επιτυχίες και προκρίσεις κυπριακών ομάδων, όμως μόνο η Ομόνοια είχε στην ενδεκάδα της, σε μόνιμη βάση, Κύπριους παίκτες. Η Πάφος είχε εξαιρετικούς ξένους και δυο Κύπριους που δεν ξέρω αν θα διατηρηθούν, ενώ η ΑΕΚ κανένα!

Τα καλά αποτελέσματα και οι εμφανίσεις της Εθνικής, μετά από κάποια χρόνια, μόλις τώρα ξεκίνησαν. Θα πρέπει να έχουμε και συνέχεια για να πείσουμε...

Μεταγραφές ΚΥΠΡΙΩΝ παικτών σε ομάδες του «Τοπ 5» της Ευρώπης δεν έχουμε, κι εδώ δυστυχώς είναι που δεν πείθουμε. Παλιά, πέρασαν από τη Νιούκαστλ ο Νικόδημος Παπαβασιλείου και μετά ο Κετσπάγια, ύστερα το χάος!

Γι' αυτό επιμένω ότι ως Κύπρος θέλουμε ακόμα αρκετή δουλειά προκειμένου να αποδείξουμε ότι προοδεύσαμε. Αλλιώς, ας μην κοκορευόμαστε ότι κάνουμε άλματα προόδου, γιατί αν είχα κι εγώ καμιά 50αριά εκατομμύρια και μου έλεγαν, φτιάξε ομάδα, να είστε σίγουροι ότι με 17 ξένους παίκτες θα τους έκανα όλους να παραμιλούν!