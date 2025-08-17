ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στην Premier League

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στην Premier League

Ξεκίνησε από το βράδυ της Παρασκευής η συναρπαστική Premier League για την περίοδο 2025-26, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο! Και πώς να μην είναι ο πιο ανταγωνιστικός ποδοσφαιρικός μαραθώνιος, αφού μόνο τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League για την περίοδο 2025-2029 εκτιμάται ότι θα εκτοξευτούν στο αστρονομικό ποσό των 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μιλάμε βέβαια για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, με τα χρήματα αυτά να μοιράζονται σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, διότι ακόμα και οι μικρές, θεωρητικά, ομάδες έχουν στη διάθεσή τους αρκετό ρευστό προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά. Μεγάλα φαβορί για τον φετινό τίτλο φαντάζουν η περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, η Άρσεναλ και η Σίτι. Ομάδες, που στην καλή τους μέρα παίζουν… PlayStation και μπορούν να κάνουν σμπαράλια οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Από κοντά και η Τσέλσι του Έντζο Μαρέσκα, η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Οι μπλε του Λονδίνου ξόδεψαν αυτό το καλοκαίρι τεράστια ποσά στις μεταγραφές και παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενισχυμένοι.

 Ερωτηματικό αποτελεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού μένει να δούμε μέχρι πού μπορεί να φθάσει φέτος μετά την καταστροφική περσινή σεζόν. Στα αξιοσημείωτα της φετινής Premier League είναι η επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια ιστορικών ομάδων με μεγάλο πυρήνα οπαδών, όπως είναι η Λιντς Γιουνάιτεντ και η Σάντερλαντ.

Άξιον αναφοράς, επίσης, είναι το νέο γήπεδο της ιστορικής Έβερτον, το μεγαλοπρεπές Hill Dickinson Stadium, χωρητικότητας πέραν των 52.000 θεατών. Οι μπλε του Λίβερπουλ «είπαν αντίο» στην παλιά, παραδοσιακή τους έδρα, το Goodison Park, το οποίο αποτέλεσε το «σπίτι» της Έβερτον από το πολύ μακρινό 1892 και πλέον θα χρησιμοποιείται από τη γυναικεία ομάδα του συλλόγου. 

