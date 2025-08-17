Να είναι ιστορική και όχι εφιαλτική

Σε λίγες μέρες η χώρα μας θα φιλοξενήσει ένα σπουδαίο γεγονός. Δεν είναι και λίγο πράγμα να διοργανώνεις όμιλο του Eurobasket και να βρεθούν στην Κύπρο σπουδαίοι καλαθοσφαιριστές που ποτέ δεν θα έρχονταν για να τους απολαύσουμε. Και περισσότερο οι διεθνείς της Ελλάδας.

Είμαι από αυτούς που λένε πως άξιζε τον κόπο να δοθεί το κονδύλι για να δούμε αυτό το σπουδαίο καλαθοσφαιρικό γεγονός. Τα παιχνίδια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Είναι ιστορική η στιγμή για τους καλαθοσφαιριστές και το τεχνικό μας επιτελείο, όπως και όσους έχουν εμπλακεί για να γίνει αυτό το σπουδαίο τουρνουά. Οι καλαθοσφαιριστές θα έχουν να το λένε στα παιδιά τους πως κάποτε, το 2025, βρέθηκαν στο παρκέ και αντιμετώπισαν σπουδαίους καλαθοσφαιριστές.

Η στιγμή θα είναι ιστορική. Να μην είναι όμως εφιαλτική! Γιατί στα παιχνίδια που έγιναν το περασμένο Σαββατοκυρίακο στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, το οποίο αποτέλεσε και πρόβα τζενεράλε, οι διαφορές ήταν μεγάλες. Από το Ισραήλ χάσαμε με 40 πόντους διαφορά και από τη Σερβία με 67 και μάλιστα κάποιοι αστέρες της δεν έπαιξαν.

Σαφώς και το επίπεδό μας δεν μπορεί να συγκριθεί. Και σίγουρα δεν ζητάμε εξωπραγματικά πράγματα γιατί, κακά τα ψέματα, γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Θα πρέπει όμως να υπερβάλουν εαυτόν όλοι για μία άξια εκπροσώπηση που θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας του κυπριακού μπάσκετ.