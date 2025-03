Το «ΜΠΑΜ» ήταν απλά θέμα χρόνου!

Ε πόσο καιρό να λέμε και να γράφουμε για την πολύ καλή Ομόνοια Αραδίππου, τον Ούγκο Μαρτίνς που κλέβει τις εντυπώσεις κ.ο.κ.

Η Ομόνοια Αραδίππου και ο Ούγκο Μαρτίνς μαεστρικά κατάφεραν να πάρουν ένα τεράστιο τρίποντο κόντρα στην ΑΕΚ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και χαμογελώντας απλά αιτιολόγησαν όλα αυτά τα καλά λόγια που τους συνοδεύουν από την αρχή της σεζόν!

Ο τερματοφύλακας είναι πάντα part of the game. Και ο Λόρια ήταν πολύ into the game στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης της 26ης αγωνιστικής στο «ΠΑΠ». Ο Γεωργιανός πορτιέρε είπε «όχι» σε όλες τις τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ στον στόχο, κρατώντας το «μηδέν» και πετυγχαίνοντας τον πρώτο στόχο της Ομόνοιας Αρ. Δηλαδή να απορροφήσει την δεδομένη πίεση του αντιπάλου. Στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα έγινε το πρώτο βήμα για τους γηπεδούχους.

Ο Ούγκο Μαρτίνς δεν έπαιξε και δεν παίζει ποτέ ταμπούρι. Θα μπορούσε να το κάνει η αλήθεια αλλά δεν το προτιμά... Του αρέσει να χτίζει τα παιχνίδια του και αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι από αυτά μέχρι το τέλος, το κάνει. Αυτό συνέβηκε στο ματς με την ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος προπονητής είδε πως στο δεύτερο μέρος είχε την δυνατότητα να κερδίσει κάτι από το ματς. Και το έκανε και κέρδισε!

Η ΑΕΚ ήταν φλύαρη, ίσως και εκνευρισμένη από το γεγονός ότι καμία από τις ευκαιρίες της δεν έγινε γκολ. Εκεί έβαλε τον Κούτσακο (46΄) στο παιχνίδι. Ο Κύπριος ξεκίνησε στο δεύτερο μέρος ως winger προκειμένου να τρέξει τα ήδη κουρασμένα φτερά της επίθεσης της ΑΕΚ. Στην συνέχεια με την έξοδο και του Μονζινό, πήρε θέση στο «9» και αμέσως έκανε τον Μαρτίνς να χαμογελάσει για την επιλογή του σκοράροντας. Τα πίσω βήματα του Εκπολό και η ασταθής απόκρουση του Αθανασιάδη του έδωσαν την δυνατότητα να κάνει το 1-0 στο 76΄και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε αδειάσει από ιδέες και η Ομόνοια Αραδίππου κρατήθηκε στην άμυνα με τον προπονητή της να βάζει κι άλλους παίκτες έξω από την περιοχή του Λόρια.

Ο Μίκα Μπόρζιες είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν σε ατομικό επίπεδο για την Ομόνοια Αραδίππου. Άρα αυτός έπρεπε να διαμορφώσει με φοβερό χτύπημα φάουλ το τελικό 2-0 στο 100΄. Όλα δούλεψαν στην εντέλεια για το «ΜΠΑΜ» που ήρθε στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Ένα «ΜΠΑΜ» που απλά ήταν θέμα χρόνου να συμβεί...

Αξίζουν να μείνουν στην κατηγορία τα «Περιστέρια» αλλά αυτό από μόνο του δεν δίνει τίποτα περισσότερο από απλά άλλο ένα κείμενο με όμορφα λόγια γι αυτή την ομάδα. Θα πρέπει να συνεχίσουν να παλεύουν για να το πετύχουν.