Η αξιέπαινη ενέργεια του Γιώργου Αχιλλέως

To μεγαλείο και το ήθος ενός αθλητή δεν φαίνεται μόνο στην αθλητική του δραστηριότητα αλλά και στο πώς πράττει στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Ένας τέτοιος είναι και ο Γιώργος Αχιλλέως, ο κορυφαίος σκοπευτής του Σκιτ, που μαζί με τους ιστιοπλόους Παύλο Κοντίδη και Ανδρέα Καριόλου μετράνε τις περισσότερες συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Συγκεκριμένα, είχε αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϋ το 2000 (23ος), στην Αθήνα το 2004 (8ος), στο Πεκίνο το 2008 (5ος), στο Λονδίνο το 2012 (11ος) και στο Τόκιο το 2021 (9ος).

Ο Γιώργος Αχιλλέως, λοιπόν, σε ηλικία 45 ετών (24/12/1980), συνεχίζει να διαπρέπει και το περασμένο Σαββατοκύριακο αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του νικητής στο Cyprus Grand Prix 2026, προσθέτοντας άλλο ένα παράσημο στην πλούσια καριέρα του.

Πέραν, όμως, της επιτυχίας του, ο Αχιλλέως αξίζει το χειροκρότημα και για μία αξιέπαινη ενέργειά του, δείγμα της ποιότητας του χαρακτήρα του και της έγνοιας του για να συνεχίσει η κυπριακή σκοποβολή να έχει επιτυχίες στο διεθνές στερέωμα.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ): «Αξιοσημείωτη ήταν η ενέργεια του νικητή του αγώνα, Γιώργου Αχιλλέως, ο οποίος μετά την απονομή παραχώρησε το χρηματικό του έπαθλο στην Ακαδημία της Άντρης Ελευθερίου, η οποία ασχολείται με τις μικρές ηλικίες, για την ανάδειξη των νέων ταλέντων στο αγώνισμα του Σκιτ.