Ζήτημα να ξεχωρίζει την καλόπιστη κριτική

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το έχουμε γράψει πολλάκις απ’ αυτήν εδώ την στήλη, πως ο φίλαθλος κόσμος της Λάρνακας δεν είναι αγνώμονας

Το ψηστήρι στον Άντρο Καραπατάκη ξεκίνησε από τη Λάρνακα, συνεχίστηκε στο Λονδίνο, όπου ταξίδεψε για να παρακολουθήσει τον αγώνα της αγαπημένης του ΑΕΚ με την Κρίσταλ Πάλας, και θα συνεχιστεί, λογικά, και μετά την επιστροφή στην Κύπρο. Στην ΑΕΚ, δεν υπάρχει υγιώς σκεπτόμενος φίλαθλος που να μην επιθυμεί την παραμονή του Καραπατάκη στην προεδρία του σωματείου.

Το έχουμε γράψει πολλάκις απ’ αυτήν εδώ την στήλη, πως ο φίλαθλος κόσμος της Λάρνακας δεν είναι αγνώμονας. Αναγνωρίζει το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει ο Καραπατάκης και οι συνεργάτες του τα τελευταία 12 χρόνια, από τον Δεκέμβριο του 2013, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτός «μεγάλωσε» την ΑΕΚ. Αυτός την έκανε μόνιμη πρωταγωνίστρια στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Αυτός την έκανε «μαγαζί γωνία». Παράλληλα, όμως, με όλες αυτές τις επιτυχίες, έδωσε το δικαίωμα στον κόσμο να ζητά το πρωτάθλημα. Και ο κόσμος όταν κάνει κριτική, μετά από μία αποτυχία ή μία περίοδο αγωνιστικής κάμψης, δεν σημαίνει ότι αμφισβητεί ή ότι θέλει τη φυγή κάποιων ανθρώπων από την ομάδα. Κάνει κριτική, όπως κριτική γίνεται σ’ όλες τις ομάδες του πλανήτη.

Και ο Μεντιλίμπαρ, που χάρισε νταμπλ κι ευρωπαικό τρόπαιο στον Ολυμπιακό Πειραιώς, δέχεται δριμεία κριτική το τελευταίο διάστημα για κάποιες επιλογές του. Ο χώρος του ποδοσφαίρου δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Δεν μπορεί η ΑΕΚ Λάρνακας ν’ αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα. Κριτική θα δεχθεί ο Καραπατάκης και ο κάθε Καραπατάκης, από τη στιγμή που αποφάσισε να εμπλακεί στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Το ζήτημα είναι να ξέρει να ξεχωρίζει την καλόπιστη κριτική. Κι εδώ στο «Γ» η κριτική μας είναι πάντοτε καλόπιστη. Εφόσον η ΑΕΚ ολοκληρώσει το «θαύμα» την ερχόμενη Πέμπτη και αποκλείσει την Κρίσταλ Πάλας, τότε ίσως γίνουν δεύτερες σκέψεις από τον Α. Καραπατάκη. Την περασμένη Πέμπτη, πάντως, οι παίκτες έπαιξαν για την πάρτη του και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο.

