Οι σοβαρές «εξετάσεις» της ΑΕΚ με τα τρία ερωτηματικά

Σε εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων εισέρχεται η ΑΕΚ, η οποία την Πέμπτη (23/07) φιλοξενεί στην «Αρένα» την Μπεϊτάρ, στοχεύοντας να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Στα παιχνίδια με τη δευτεραθλήτρια Ισραήλ η ΑΕΚ παίζει το ευρωπαϊκό της μέλλον, ενώ ταυτόχρονα οι Τσάβι Ρόκα και Μάουρο Καμορανέζι δίνουν σοβαρές «εξετάσεις» και θα κριθούν αυστηρά. Η ομάδα της Λάρνακας μπαίνει σε αυτή τη σειρά καθοριστικών αγώνων με τρία βασικά ερωτηματικά όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ της.

Το πρώτο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον 24χρονο τερματοφύλακα Μούφτιτς. Σίγουρα είναι νωρίς για να κριθεί, αλλά η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν ενθουσίασε. Αντίθετα, ο Ανδρέας Παρασκευά κέρδισε τις εντυπώσεις κι εκτός απροόπτου θα είναι βασικός κόντρα στους Ισραηλινούς. Στην ΑΕΚ εύχονται να μην αναπολήσουν τον Αλομέροβιτς.

Το δεύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον δημιουργικό χαφ. Εκτός από τον Γιώργο Ναούμ, η ΑΕΚ δεν διαθέτει άλλον καθαρόαιμο επιτελικό μέσο. Ρίσκο η μη απόκτησή του πριν τα ματς με Μπεϊτάρ; Θα δείξει.

Το τρίτο ερωτηματικό έχει να κάνει με τη θέση του σέντερ φορ. Ο Αντερέγκεν έβγαλε συσσωρευμένη κούραση στην Ολλανδία, δεν έλαβε μέρος στην προετοιμασία ούτε στα φιλικά. Άρα, απέμεινε μόνο ο Μπάγιτς για τη θέση του φορ (τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και στην ΑΕΚ βάζουν τον σταυρό τους να μην τραυματιστεί ο Βόσνιος. Σε διαφορετική περίπτωση θα δούμε «αλχημείες» στη θέση «9». Και οι «αλχημείες» σε τέτοια παιχνίδια πολλές φορές πληρώνονται ακριβά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια λάθους, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο. Μένει να φανεί εάν έχει τα αντανακλαστικά για να ανταπεξέλθει.