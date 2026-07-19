ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι σοβαρές «εξετάσεις» της ΑΕΚ με τα τρία ερωτηματικά

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Οι σοβαρές «εξετάσεις» της ΑΕΚ με τα τρία ερωτηματικά

Η ομάδα της Λάρνακας δεν έχει την πολυτέλεια λάθους.

Σε εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων εισέρχεται η ΑΕΚ, η οποία την Πέμπτη (23/07) φιλοξενεί στην «Αρένα» την Μπεϊτάρ, στοχεύοντας να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Στα παιχνίδια με τη δευτεραθλήτρια Ισραήλ η ΑΕΚ παίζει το ευρωπαϊκό της μέλλον, ενώ ταυτόχρονα οι Τσάβι Ρόκα και Μάουρο Καμορανέζι δίνουν σοβαρές «εξετάσεις» και θα κριθούν αυστηρά. Η ομάδα της Λάρνακας μπαίνει σε αυτή τη σειρά καθοριστικών αγώνων με τρία βασικά ερωτηματικά όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ της.

Το πρώτο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον 24χρονο τερματοφύλακα Μούφτιτς. Σίγουρα είναι νωρίς για να κριθεί, αλλά η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν ενθουσίασε. Αντίθετα, ο Ανδρέας Παρασκευά κέρδισε τις εντυπώσεις κι εκτός απροόπτου θα είναι βασικός κόντρα στους Ισραηλινούς. Στην ΑΕΚ εύχονται να μην αναπολήσουν τον Αλομέροβιτς.

Το δεύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον δημιουργικό χαφ. Εκτός από τον Γιώργο Ναούμ, η ΑΕΚ δεν διαθέτει άλλον καθαρόαιμο επιτελικό μέσο. Ρίσκο η μη απόκτησή του πριν τα ματς με Μπεϊτάρ; Θα δείξει.

Το τρίτο ερωτηματικό έχει να κάνει με τη θέση του σέντερ φορ. Ο Αντερέγκεν έβγαλε συσσωρευμένη κούραση στην Ολλανδία, δεν έλαβε μέρος στην προετοιμασία ούτε στα φιλικά. Άρα, απέμεινε μόνο ο Μπάγιτς για τη θέση του φορ (τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και στην ΑΕΚ βάζουν τον σταυρό τους να μην τραυματιστεί ο Βόσνιος. Σε διαφορετική περίπτωση θα δούμε «αλχημείες» στη θέση «9». Και οι «αλχημείες» σε τέτοια παιχνίδια πολλές φορές πληρώνονται ακριβά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια λάθους, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο. Μένει να φανεί εάν έχει τα αντανακλαστικά για να ανταπεξέλθει.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φλερτάρει με Κάνγκουα η ΑΕΚ για να καλύεψει το κενό του Πινέδα

Ελλάδα

|

Category image

Η νέα γενιά του κυπριακού τένις στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση

Τένις

|

Category image

Ήρθε και τον απογείωσε o Λοσάδα και ετοιμάζεται για τις φετινές... προκλήσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νίκησε στο Σπα και ξεφεύγει στην κορυφή ο Αντονέλι - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

AUTO MOTO

|

Category image

«Αυτό το τρόπαιο σημαίνει πάρα πολλά για μένα»

Τένις

|

Category image

Έκπληκτος ο Τίλεμανς με τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέκλαν Ράις σαν... ρομπότ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ένα σωρό από πρώην… σαλονάτες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκπληξη από Πάγιαρι και θρίαμβος στο WRC της Εσθονίας

AUTO MOTO

|

Category image

Η FIFA οδεύει προς ρεκόρ εσόδων

World Cup 2026

|

Category image

Ρουμάνικα σενάρια για Ίλιε που «εμπλέκουν» τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε ξανά τρόπαιο στα χέρια του ο Τσιτσιπάς και έγινε... 13άρης!

Τένις

|

Category image

Άντε και καλή πορεία...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αγγλική... κατάρα που απειλεί την Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ο Ράσφορντ στέλνει μήνυμα στους Άγγλους: «Συνεχίστε να πιστεύετε, η ώρα μας θα έρθει»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη