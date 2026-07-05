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Παλιότερα ήταν «ξοφλημένος», τώρα πρωταγωνιστεί!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Παλιότερα ήταν «ξοφλημένος», τώρα πρωταγωνιστεί!

Ο Βάσος Βάσου γράφει για τους 40άρηδες που πρωταγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Μουντιάλ των… 40άρηδων χαρακτηρίζεται το φετινό συναρπαστικό Παγκόσμιο Κύπελλο. Συνολικά οκτώ ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των 40 ετών έχουν καταγράψει συμμετοχή στο τουρνουά, αριθμός που ξεπερνά το σύνολο των αντίστοιχων περιπτώσεων από το πολύ μακρινό 1930! Είναι ενδεικτικό πως, στις προηγούμενες 22 διοργανώσεις, συνολικά μόλις έξι ποδοσφαιριστές σε αυτή την ηλικία είχαν αγωνιστεί. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως όσο περνούν τα χρόνια και όσο η τεχνολογία, η σωστή εκγύμναση και η διατροφή μπαίνει στο ποδόσφαιρο, η ποδοσφαιρική ηλικία θα μεγαλώνει συνεχώς.

Τα προηγούμενα χρόνια, ένας παίκτης στα 32 ή 33 του χρόνια θεωρείτο «ξοφλημένος». Στη σύγχρονη εποχή, ένας παίκτης τέτοιας ηλικίας μπορεί να βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση (βλέπετε Χάρι Κέιν). Ο 40χρονος Βόσνιος φορ Έντιν Τζέκο διεύρυνε περαιτέρω τη συγκεκριμένη λίστα ποδοσφαιριστών, ενώ ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμ Ελ Χαντάρι εξακολουθεί να παραμένει ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το 2018, σε ηλικία 45 χρόνων και 160 ημερών.

Εφόσον όμως ο 41χρονος υπεραθλητής Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει πράξη την πρόσφατη δήλωσή του, ότι δεν αποκλείεται να είναι παρών και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε θα φθάσει ή ενδεχομένως θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Αιγύπτιου πορτιέρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο του παρελθόντος δεν έχει να επιδείξει την ποδοσφαιρική μακροζωία του φετινού. Όχι μόνο πήραν ή παίρνουν ακόμα χρόνο συμμετοχής 40άρηδες αλλά είναι και πρωταγωνιστές. Ο Μέσι είναι μόλις έναn χρόνο κάτω από το όριο των 40.

Το γκρουπ των 40άρηδων που έπαιξαν ή που συνεχίζουν να παίζουν στο Μουντιάλ απαρτίζουν οι Ρονάλντο, Μόντριτς, Νόιερ, Τζέκο, Μουσλέρα και ο «δικός» μας Βοζίνια. Ο γηραιότερος του φετινού Μουντιάλ είναι ο 43χρονος Σκοτσέζος τερματοφύλακας Γκρεγκ Γκόρντον, ο οποίος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

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ΑποψειςWorld Cup 2026

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