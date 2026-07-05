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Ο σεβασμός θέλει σεβασμό

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Ο σεβασμός θέλει σεβασμό

Ο Στέλιος Στέλιου αρθρογραφεί για τον τρόπο που επιλέγουν κάποιες ομάδες να προωθήσουν κάποια ζητήματα που τις αφορούν

Είναι κάποια πράγματα που, όσες φορές και εάν ειπωθούν, η κατάσταση δεν βελτιώνεται αλλά παραμένει η ίδια. Όπως η ασέβεια που δείχνουν, ορισμένες φορές, διάφορες ομάδες προς τους δημοσιογράφους και κατ’ επέκταση προς τον φίλαθλο κόσμο. Γιατί ο δημοσιογράφος, και στη δική μας περίπτωση ο αθλητικογράφος, έχει σκοπό του να κρατάει ενήμερο τον αναγνώστη, τον ακροατή, τον τηλεθεατή. Γιa αυτό και πολλές φορές, στα παρασκήνια των δημοσιογραφικών, γίνεται έκκληση από τις ομάδες προς τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους αλλά με σεβασμό για συγκεκριμένες καταστάσεις.

Ο σεβασμός όμως απαιτεί... σεβασμό. Δυστυχώς όμως κάποιες πράξεις δεν προωθούν τη σωστή ερμηνεία του σεβασμού. Για να δώσουμε πραγματικά γεγονότα, όταν η Ομόνοια ταξιδεύει χωρίς έναν από τους κορυφαίους παίκτες της στην περσινή χρονιά, τον Μαέ, για το βασικό μέρος της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά και το κρύβει, τότε είναι ασέβεια προς τον δημοσιογράφο.

Τον δημοσιογράφο που περίμενε να εκδώσεις επίσημη ενημέρωση για την αποστολή –όπως είχε προαναγγελθεί- αλλά, αντ’ αυτού, όχι απλά δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά αλλά κιόλας έκρυβαν μία τέτοια σημαντική πληροφορία. Την οποία αγνοώντας φυσικά, παραπληροφορούσαμε άθελά μας στα διάφορα ρεπορτάζ που αναφέρονταν στους πράσινους. Στην άλλη ομάδα της Λευκωσίας, τον ΑΠΟΕΛ, αποφάσισαν ότι είναι καλή ιδέα να επισημοποιηθεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Μαντσίνι γύρω στη 01:30-02:00. Μιλάμε για ώρα μετά τα Μεσάνυχτα! Αποφάσεις προφανώς χωρίς κανένα νόημα...

**Για να μην παρεξηγηθούμε, τέτοιες «παρασπονδίες» γίνονται και από άλλες ομάδες, κατά καιρούς. Τα δύο παραδείγματα έλλειψης σεβασμού, που αναφέρθηκαν, ήταν πρόσφατα, για αυτό και τα παρουσιάσαμε.

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